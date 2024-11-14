墨國18歲女深夜赤裸遊蕩 遭車猛撞倒地 疑因一事「發癲」(有片)

墨西哥發生一宗離奇車禍，英國《每日郵報》報道，事發於新萊昂州城市蒙特雷(Monterrey)，18歲女子珍妮斯(Luz Janeth)本月9日被發現全身赤裸，在繁忙的公路上漫無目的地遊蕩。從閉路電視片段可見，珍妮斯在車來車往的公路上行走，數次險些被車撞倒。
司機撞人後不顧而去
期間，一些車輛為避開珍妮斯而減速，她最終在右邊行車線被一輛SUV撞上，倒在地上。片段可見，珍妮斯倒地後，撞人的車輛沒有停下，旁邊另一私家車煞停，司機下車查看。事後，珍妮斯被送院救治。
為何事主深夜裸行？
當地傳媒報道，珍妮斯在酒吧工作，事發當晚，她突然被解僱，接著就發生這次意外。據報，男友曾在晚上11時許打電話給她，說要接她下班，但她一直沒接電話。
6星期前發生同類事件
報道指，墨西哥近日才發生類似事件，約6周前，一名祼男被發現在聖佩德羅加爾薩加西亞市(San Pedro Garza García)街上遊蕩，最終被警方拘留。
Arrollan a mujer desnuda en Garza Sada, N.L.— Gamavisión Noticias (@gamavisionmx) November 11, 2024
Una mujer que caminaba desnuda y apurada por la avenida Garza Sada, resultó herida tras ser atropellada al sur de Monterrey, en la colonia Caracol
En videos se puede ver como la mujer, identificada como Luz Janeth de 18 años deambula… pic.twitter.com/FpSUeNIsQT