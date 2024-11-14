墨國18歲女深夜赤裸遊蕩 遭車猛撞倒地 疑因一事「發癲」(有片)

閉路電視拍到珍妮斯全身赤祼在街上行來行去(左)，最終被車撞倒(右)。(互聯網)

墨西哥發生一宗離奇車禍，英國《每日郵報》報道，事發於新萊昂州城市蒙特雷(Monterrey)，18歲女子珍妮斯(Luz Janeth)本月9日被發現全身赤裸，在繁忙的公路上漫無目的地遊蕩。從閉路電視片段可見，珍妮斯在車來車往的公路上行走，數次險些被車撞倒。

司機撞人後不顧而去

期間，一些車輛為避開珍妮斯而減速，她最終在右邊行車線被一輛SUV撞上，倒在地上。片段可見，珍妮斯倒地後，撞人的車輛沒有停下，旁邊另一私家車煞停，司機下車查看。事後，珍妮斯被送院救治。