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國際
2024-11-14 17:21:52

墨國18歲女深夜赤裸遊蕩 遭車猛撞倒地 疑因一事「發癲」(有片)

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閉路電視拍到珍妮斯全身赤祼在街上行來行去(左)，最終被車撞倒(右)。(互聯網)

閉路電視拍到珍妮斯全身赤祼在街上行來行去(左)，最終被車撞倒(右)。(互聯網)

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墨西哥發生一宗離奇車禍，英國《每日郵報》報道，事發於新萊昂州城市蒙特雷(Monterrey)18歲女子珍妮斯(Luz Janeth)本月9日被發現全身赤裸，在繁忙的公路上漫無目的地遊蕩。從閉路電視片段可見，珍妮斯在車來車往的公路上行走，數次險些被車撞倒。

司機撞人後不顧而去

期間，一些車輛為避開珍妮斯而減速，她最終在右邊行車線被一輛SUV撞上，倒在地上。片段可見，珍妮斯倒地後，撞人的車輛沒有停下，旁邊另一私家車煞停，司機下車查看。事後，珍妮斯被送院救治。

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珍妮斯全身赤裸走在街上，十分詭異。(互聯網) 珍妮斯全身赤裸，在馬路邊行走。(互聯網) 珍妮斯在車來車往的公路上游蕩。(互聯網) 珍妮斯在車來車往的公路上游蕩。(互聯網) 珍妮斯在右邊行車線被車撞倒，但車輛不顧而去，另一私家車停下。(互聯網) 珍妮斯在右邊行車線被車撞倒，但車輛不顧而去，另一私家車停下。(互聯網)

為何事主深夜裸行？

當地傳媒報道，珍妮斯在酒吧工作，事發當晚，她突然被解僱，接著就發生這次意外。據報，男友曾在晚上11時許打電話給她，說要接她下班，但她一直沒接電話。

6星期前發生同類事件

報道指，墨西哥近日才發生類似事件，約6周前，一名祼男被發現在聖佩德羅加爾薩加西亞市(San Pedro Garza García)街上遊蕩，最終被警方拘留。

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