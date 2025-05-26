墨爾本購物中心驚傳持刀混戰　多人鬥毆致1重傷

澳洲墨爾本的一間購物中心昨（25）日傳出持刀鬥毆混戰，嚇的其他顧客驚慌竄逃。事件造成一名20多歲男子「上半身重傷」，另有3名當時在購物中心的民眾因焦慮接受治療。警方目前已逮捕2名嫌犯。

其中一名嫌疑人僅15歲

《衛報》報道，維多利亞州警方在當地時間25日下午2時半許，獲報稱北地購物中心（Northland Shopping Centre）有「敵對團體發生鬥毆，其中一些人持有刀具」。警方趕赴現場後逮捕了2名嫌疑人，其中一人僅15歲。警方還在現場發現一把刀，正在確認另外8名涉案嫌疑人的身分。

根據警方說法，這場始於購物中心美食廣場的鬥毆是有針對性的，涉案人員彼此認識。州警察局警司勞森（Kelly Lawson）稱這宗事件「可恥」，並指事件對購物中心的其他人來說「絕對令人恐懼」。勞森又提到，「這是場有預謀的事件」，研判可能是因前一天發生的事件而引發報復行動。

截至今天下午4時，購物中心仍處封鎖狀態。調查人員將留下繼續收集情報，確保購物中心能於26日重新開放。