墨西哥傳分屍案　9學生遭殺害肢解塞車尾箱

日前到墨西哥南部度假卻離奇失踪的9名學生，屍體在當地一處高速公路旁被發現，他們的屍體均遭肢解，旁邊還有一個裝著手部殘肢的袋子，場面相當驚悚。

報道指出，2日下午，一輛深灰色福斯汽車在墨西哥城東南約150英里處被發現，裡面竟然有多具屍體，其中4具被塞在車尾箱，5具被一塊沾滿血跡的防水布蓋住，且屍體都呈現槍傷和酷刑的痕跡。此外，現場還發現一個裝有8雙手部殘肢的袋子，車尾箱中還有2隻手，場面慘不忍睹。

綜合外媒報道，遇害學生分別為4女和5男，年齡在19歲至30歲間，他們來自墨西哥中部城市特拉斯卡拉（Tlaxcala），上月27日前往南部瓦哈卡州（Oaxaca）海灘度假，卻離奇失蹤。

警方：保密原因無法提供資訊

當地警方表示，9名遇害學生中，其中8人身分已確認，仍有1人尚待釐清，至於9人為何遇害以及行兇嫌犯等細節，警方指出，「到目前為止無法提供資訊，有調查線索，但出於保密原因不能透露。」警方表示，待調查完成後，將會向外界提供更多消息。

報道指出，根據數據顯示，2023 年墨西哥發生3萬起謀殺案，是該國近年暴力事件最多的一年，而其中多數都與毒品交易有關。

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