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國際
2024-06-06 10:54:00

墨西哥剛選出女總統　女市長街頭慘遭連開19槍喪命

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墨西哥剛選出女總統，女市長街頭慘遭連開19槍喪命。(網上圖片)

墨西哥剛選出女總統，女市長街頭慘遭連開19槍喪命。(網上圖片)

墨西哥早前經歷被稱為「最血腥選舉」，最終選出史上第一位女總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)，大約一日後，就傳出西部一個小鎮的女市長遭人連開19槍射殺身亡，其保鑣亦在事件中死亡。

墨西哥西部米卻肯州科蒂哈(Cotija)市長Yolanda Sanchez Figueroa周一(3)在保鑣陪同下離開健身室，回家途中在街上遭人連開19槍，送院搶救無效身亡，她的保鑣亦遭槍擊死亡。據指，槍手於行駛中的汽車上開槍並逃走。米卻肯州內政部譴責事件。當局尚未公布更多細節，但表示已展開追捕兇手的行動。去年9月，Yolanda2021年當選市長，因為反對幫派滲透警力，去年9月曾被當地販毒集團綁架3日後由國民警衛隊救出。

Yolanda周一離開健身室，回家途中在街上遭人連開19槍身亡，其保鑣亦中槍死亡。(網上圖片)

Yolanda周一離開健身室，回家途中在街上遭人連開19槍身亡，其保鑣亦中槍死亡。(網上圖片)

「血腥選舉」至少38名候選人遭殺害

墨西哥剛經歷被稱為最血腥的選舉，當地至少38位候選人遭到殺害，包括造勢場合向候選人頭部開槍，還有市長候選人遭暗殺，就連選舉日，都發生歹徒搶走大約裝有500張選票的票箱和警方交火，導致路人遭波及身亡。前美國國防官員Ana Maria Salazar亦指，這是墨西哥史上，最暴力、最致命的一次選舉。媒體預料販毒集團及幫派勢力問題仍是該國面對的最棘手問題。

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