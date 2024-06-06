墨西哥剛選出女總統　女市長街頭慘遭連開19槍喪命

墨西哥早前經歷被稱為「最血腥選舉」，最終選出史上第一位女總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)，大約一日後，就傳出西部一個小鎮的女市長遭人連開19槍射殺身亡，其保鑣亦在事件中死亡。

墨西哥西部米卻肯州科蒂哈(Cotija)市長Yolanda Sanchez Figueroa周一(3日)在保鑣陪同下離開健身室，回家途中在街上遭人連開19槍，送院搶救無效身亡，她的保鑣亦遭槍擊死亡。據指，槍手於行駛中的汽車上開槍並逃走。米卻肯州內政部譴責事件。當局尚未公布更多細節，但表示已展開追捕兇手的行動。去年9月，Yolanda於2021年當選市長，因為反對幫派滲透警力，去年9月曾被當地販毒集團綁架3日後由國民警衛隊救出。