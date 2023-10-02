墨西哥北部教堂彌撒中屋頂坍塌至少3死　約30人受困瓦礫下

墨西哥北部一間教堂在當地時間1日舉辧彌撒的過程中，屋頂突然倒塌，大約有30名左右的居民受困瓦礫堆中，但具體人數還不確定，目前已尋獲3具遺體。墨西哥當局稱，倒塌的是位於坦皮科市墨西哥灣沿岸馬德羅城的聖克魯斯教堂，他們已派出救援人員連夜在倒塌的屋頂下進行搜尋，還出動了搜救犬來幫助尋找可能的倖存者。塔毛利帕斯州警方表示，倒塌時教堂內約有100人，據信還有約有30人受困。當局還沒有透露任何傷亡資訊，但墨西哥主教委員會當天傍晚發表聲明稱，「我們為悲慘的生命損失和受傷者祈禱」。

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped pic.twitter.com/FPAJokHr2L — BNO News (@BNONews) October 1, 2023