墨西哥北部教堂彌撒中屋頂坍塌至少3死　約30人受困瓦礫下

墨西哥北部一間教堂在當地時間1日舉辧彌撒的過程中，屋頂突然倒塌，大約有30名左右的居民受困瓦礫堆中，但具體人數還不確定，目前已尋獲3具遺體。墨西哥當局稱，倒塌的是位於坦皮科市墨西哥灣沿岸馬德羅城的聖克魯斯教堂，他們已派出救援人員連夜在倒塌的屋頂下進行搜尋，還出動了搜救犬來幫助尋找可能的倖存者。塔毛利帕斯州警方表示，倒塌時教堂內約有100人，據信還有約有30人受困。當局還沒有透露任何傷亡資訊，但墨西哥主教委員會當天傍晚發表聲明稱，「我們為悲慘的生命損失和受傷者祈禱」。
屋頂疑為相對較薄的澆築混凝土製成
坦皮科羅馬天主教教區的主教阿爾瓦雷斯（José Armando Alvarez）表示，當教區居民在教堂中接受聖餐時，屋頂塌陷了。他呼籲民眾提供木材給教堂，顯然是為了在救援隊爬進教堂時支撐屋頂。塔毛利帕斯州警方表示，國民警衛隊、州警、州民防辦公室和紅十字會的部隊正在現場尋找受害者。而根據當地媒體發布的照片顯示，該建築似乎是混凝土和磚砌結構，部分屋頂幾乎掉落到地面，牆壁似乎沒有被向外炸開，也沒有任何爆炸的跡象。屋頂似乎是由相對較薄的澆築混凝土製成的，教堂中有些長椅頂住倒下的天花板，可能為受困者留出空間。救援人員試圖用起重機將部份倒塌屋頂吊起，但由於擔心傷及尚未救出的民眾，因此目前暫停作業。現在救援人員只能徒手搬開這些瓦礫，使用千斤頂等工具艱困地挖掘。
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