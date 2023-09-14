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國際
2023-09-14 18:08:26

墨西哥國會展出據稱千年外星人遺骸 網民嘲：小學3年級勞作(有片多圖)

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墨西哥國會展出據稱是外星人遺骸。(路透社)

墨西哥國會展出據稱是外星人遺骸。(路透社)

墨西哥國會近日首次正式討論外星生命是否存在的問題，在聽證會上展出兩具據稱是「非人類」遺骸，旋即引起熱議。有網民表示驚訝，也有人存疑，甚至嘲諷是「E.T.外星人」笑話。

周二(12)在國會展出的兩具乾屍放於展示櫃內，呈灰黃色，面部特徵與人類相似，由墨西哥記者兼UFO研究員莫桑(Jaime Maussan)帶來，指遺骸2017年於秘魯發現。

外星人｜遺骸經放射性碳定年法分析

會議召集人、執政黨議員古鐵雷斯(Sergio Gutierrez)表示：「他們是非人類，我們不想稱之為外星人，因為我們不知道。」他強調這樣在國會會議上展出外星生命遺骸，符合「公眾利益」，又引用墨西哥國立自治大學所做的放射性碳定年法分析，稱「這些生物約有1,000年歷史」。該大學的物理研究所則指，已對這些樣本進行測試，但只能確定年代多久而非其來源。

外星人｜人類在宇宙並不孤單

古鐵雷斯在聽證會上表示，今年7月，一名前情報官員告訴美國國會委員會，表示人類在宇宙中並不孤單，美國當局正在掩蓋外星生物的證據，研究員莫桑其後便要求召開這次聽證會。古鐵雷斯在會上要求發言者發誓說實話。

墨西哥國會展出據稱是外星人遺骸。(互聯網)

墨西哥國會展出據稱是外星人遺骸。(互聯網)

外星人｜網民反應兩極

對於墨西哥國會這場看似做騷的聽證會，有網民表示驚訝，有人以電影《E.T.外星人》外星生物照片的笑話來嘲諷。有人對展出的所謂「外星生物」存疑，表示「希望他們把樣本送到多間著名學府做檢驗，想看看到時得出的結果，現在單做X光檢查，意義不大，DNA鑑定才是一切」。有人調侃稱：「我們小學3年級就在藝術堂上做這些(外星人模型)。」

有人直言不相信外星生命存在，「如果你相信有外星人，你就是真正的失去理智」。有人卻對外星人深信不疑，「我已經說了幾十年，ET外星人是真實的，它在電影裡演回自己」。有人直指「外星人綁架地球人的故事是真實的！它們只是太高科技，不讓我們偵測到」。

外星人｜NASA曾舉行聽證會

有網民認為這次展出的確是外星人遺骸，指出「他們歡迎任何科研機構參與研究這些樣本」，也有人指「你忘記了一點，就是他們發表了報告。分析、X光和DNA檢驗，研究結果獲得9間大學以及美加與墨西哥的大型實驗室支持」。

今年5月，美國太空總署(NASA)就是否存在外星生命及UFO的問題首次舉行公開會議，並敦促採取更嚴格的科學方法來闡明「不明異常現象」(UAP)的起源。

墨西哥國會展出據稱是外星人遺骸。(路透社) 墨西哥國會展出兩具據稱是外星人遺骸。(互聯網) 墨西哥國會展出兩具據稱是外星人遺骸。(互聯網) 據稱是外星人遺骸，有約1, 000年歷史。(互聯網) UFO研究員莫桑。(互聯網) 墨西哥國立自治大學對樣本做過放射性碳定年法分析，估計其有1,000年歷史。(互聯網) 聽證會召集人、墨西哥執政黨議員古鐵雷斯。(互聯網) 據稱是外星人遺骸放於展示櫃內。(互聯網)
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