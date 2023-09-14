墨西哥國會展出據稱千年外星人遺骸 網民嘲：小學3年級勞作(有片多圖)

墨西哥國會近日首次正式討論外星生命是否存在的問題，在聽證會上展出兩具據稱是「非人類」遺骸，旋即引起熱議。有網民表示驚訝，也有人存疑，甚至嘲諷是「E.T.外星人」笑話。

周二(12日)在國會展出的兩具乾屍放於展示櫃內，呈灰黃色，面部特徵與人類相似，由墨西哥記者兼UFO研究員莫桑(Jaime Maussan)帶來，指遺骸2017年於秘魯發現。

外星人｜遺骸經放射性碳定年法分析

會議召集人、執政黨議員古鐵雷斯(Sergio Gutierrez)表示：「他們是非人類，我們不想稱之為外星人，因為我們不知道。」他強調這樣在國會會議上展出外星生命遺骸，符合「公眾利益」，又引用墨西哥國立自治大學所做的放射性碳定年法分析，稱「這些生物約有1,000年歷史」。該大學的物理研究所則指，已對這些樣本進行測試，但只能確定年代多久而非其來源。

外星人｜人類在宇宙並不孤單

古鐵雷斯在聽證會上表示，今年7月，一名前情報官員告訴美國國會委員會，表示人類在宇宙中並不孤單，美國當局正在掩蓋外星生物的證據，研究員莫桑其後便要求召開這次聽證會。古鐵雷斯在會上要求發言者發誓說實話。