墨西哥地鐵驚傳隨機砍人　兜帽男揮刀狠刺4路人後跳軌獲救

墨西哥城地鐵驚傳隨機砍人！19日，一名男子在地鐵 7 號線塔庫巴亞站（Tacubaya）持刀襲擊了4名在月台等車的民眾後跳軌，警方迅速趕到將人救起並逮捕。4名傷者均已送醫，其中1人傷勢嚴重，情況危急。

地鐵站乘客被男子突然揮刀嚇壞

據墨西哥媒體報導，當地時間19日星期二中午，一名20多歲男子在地鐵 7 號線塔庫巴亞站揮刀攻擊民眾，一名身上有明顯血跡的民眾衝到附近的警察局求助，警方立刻派員趕往現場。從網路上流傳的影片可以看到，地鐵站的乘客被男子突然揮刀嚇壞，驚慌竄逃。

警方到場後發現嫌犯跳下月台，所幸火車緊急煞車成功，眾人趕緊把嫌犯救起並逮捕。

報導指出，嫌犯疑似吸毒並自稱患有精神疾病，他的頭部因跳軌受傷，在現場接受治療。目前全案正在偵辦中。