墨西哥城恢復鬥牛 場內歡呼場外抗議 動保組織怒批：借虐待動物來尋歡樂

墨西哥最高法院去年12月推翻在首都墨西哥城的暫停鬥牛禁令後，城內一座大型鬥牛場周日(28日)舉行解禁後首場鬥牛。場內坐滿觀眾，歡呼聲浪接浪，場外則有示威者抗議，要求永久禁止鬥牛。

在墨西哥保護動物權益團體提出訴訟後，一名法官2022年6月下令墨西哥市無限期暫停有數百年歷史的鬥牛活動。但其後墨西哥最高法院在未對案件做出實體裁決下撤銷先前的禁令，反鬥牛組織希望未來幾周內見對他們有利的最終判決。

支持者：鬥牛文化很重要

在撤銷禁令後的首場鬥牛中，墨西哥著名鬥牛勇士艾達姆(Joselito Adame)上場。一名49歲觀眾說，「我很感動，這是我等待已久的事」，又強調「鬥牛文化十分重要」。