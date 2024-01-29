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國際
2024-01-29 19:21:31

墨西哥城恢復鬥牛 場內歡呼場外抗議 動保組織怒批：借虐待動物來尋歡樂

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墨西哥城周日恢復鬥牛。(美聯社)

墨西哥城周日恢復鬥牛。(美聯社)

墨西哥最高法院去年12月推翻在首都墨西哥城的暫停鬥牛禁令後，城內一座大型鬥牛場周日(28)舉行解禁後首場鬥牛。場內坐滿觀眾，歡呼聲浪接浪，場外則有示威者抗議，要求永久禁止鬥牛。

在墨西哥保護動物權益團體提出訴訟後，一名法官20226月下令墨西哥市無限期暫停有數百年歷史的鬥牛活動。但其後墨西哥最高法院在未對案件做出實體裁決下撤銷先前的禁令，反鬥牛組織希望未來幾周內見對他們有利的最終判決。

支持者：鬥牛文化很重要

在撤銷禁令後的首場鬥牛中，墨西哥著名鬥牛勇士艾達姆(Joselito Adame)上場。一名49歲觀眾說，「我很感動，這是我等待已久的事」，又強調「鬥牛文化十分重要」。

場外示威活動十分激烈，有民眾企圖闖入鬥牛場，被警察阻止。部分示威者戴著公牛面具，身上塗滿血紅色顏料，諷刺鬥牛活動血腥。

示威者：他們要恢復野蠻

位於墨西哥城市中心的起義者圓環，有數十人聚集，並舉著橫額遊行到鬥牛場，橫額上寫著「虐待既非藝術，也非文化」的抗議標語。62歲示威者馬蒂內茲(Gabriela Martinez)激動表示：「來到這裡(抗議)很重要，因為他們要恢復他們的野蠻、殘忍、屠殺。這些都不應該發生，我們必須對他們發出明確信息。」

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墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，警方嚴陣戒備。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，場外有小孩扮鬥牛勇士。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，警方嚴陣戒備，對入場者搜身。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，有人在場外抗議。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，有人在場外抗議。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，動保組織在場外抗議。(美聯社) 警員堵住閘口，阻止示威者進入。(美聯社) 警員堵住閘口，阻止示威者進入。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，吸引大批觀眾入場。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，吸引大批觀眾入場。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛，大批觀眾入場。(美聯社) 墨西哥城周日舉行撤銷禁令後的首場鬥牛。(美聯社)

動保組織怒轟

墨西哥動保組織「動物英雄」總幹事桑切斯(Jeronimo Sanchez)說：「我們完全反對鬥牛恢復，反對繼續舉行這項活動，這只是藉由虐待動物來尋求樂趣。」

墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令後，總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)曾提出，墨西哥市是否允許鬥牛，可能舉行公投。

墨西哥所有32州中，已有4州禁止鬥牛。支持者指出，鬥牛活動在墨西哥創造數以百萬計美元收入，單在2018年，就僱用約8萬人。

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