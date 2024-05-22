墨西哥大批野生吼猴熱死 動物專家：牠們像蘋果那樣從樹上掉落 幾分鐘內死亡

墨西哥自3月以來持續酷熱，部分地區氣溫升至攝氏45度，熱浪已至少導致26人死亡。動物受不住高溫，大批野生吼猴(howler monkey)因為太熱從樹上跌落地面後死亡。動物專家形容，吼猴像蘋果一樣從樹上掉下，幾分鐘就死亡。
吼猴中暑
美聯社報道，墨西哥灣沿岸的塔巴斯科州近日至少有83隻吼猴屍體被發現，另有5隻被居民救起，送去獸醫診所搶救。動保人員指，熱浪至今已造成數十，甚至數百隻吼猴死亡。獸醫瓦倫蘇埃拉(Sergio Valenzuela)說，這些吼猴中暑，有脫水和發燒症狀。據悉，吼猴平均身高約60厘米，尾巴很長，有大下巴和尖長牙齒，以咆哮聲聞名。
瓦倫蘇埃拉幫中暑的吼猴敷冰並注射電解質後，牠們情況好轉，又變得具攻擊性，會咬人。瓦倫蘇埃拉指，這正是康復跡象。
吼猴因高溫、乾旱和山火致命
野生動物生物學家波佐(Gilberto Pozo)說，從本月5日開始，他們在樹下陸續發現吼猴屍體，至今已有83隻死亡。波佐形容，吼猴像蘋果一樣從幾公尺高的樹上掉下，嚴重脫水，幾分鐘內就死亡。
波佐解釋，高溫、乾旱、山火等因素會導致野生吼猴大量死亡，因為牠們缺水、缺生果等食物，也沒有地方遮陰。
吼猴有報時作用
波佐並指，年幼吼猴身體很脆弱，不能待在有貓狗的地方，因為貓狗的病原體可能令牠們喪命。
對當地人來說，吼猴是珍稀物種，猴子在清晨和黃昏時的吼叫聲，能告訴他們時間，有報時作用。