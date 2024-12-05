墨西哥女演員聽信宗教「以毒攻毒」幫身體排毒　喝亞馬遜樹蛙黏液中毒亡

一名33歲墨西哥女演員聽信宗教組織稱「喝下樹蛙體液可以排毒」，於是喝下摻有亞馬遜樹蛙體液的水，試圖「以毒攻毒」，豈料不久開始嘔吐、腹瀉，送醫不治身亡。

參加近年在歐美十分風行的南美洲傳統療法

根據墨西哥媒體報道，這名女演員馬塞拉（Marcela Alcázar Rodríguez）1日在墨西哥北部參加一種名為「Kambo」的儀式，這項儀式是源自南美洲的傳統療法，參加者藉由使用亞馬遜樹蛙的毒液，以毒攻毒的方式來幫身體排毒，據稱近年在歐美十分風行。

馬塞拉喝下含有毒液的水後，隨即感到不適，不久開始嘔吐、腹瀉，由於這些症狀被參加者認為是「排毒」，她一度想去求醫，卻被靈修組織阻止，之後她的友人見情況不對，於是將她緊急送醫，但仍回天乏術不治身亡。