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2023-08-05 10:20:00

墨西哥巴士疑過彎超速　直墮40米深谷釀18死20傷

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墨西哥3日一輛巴士墮崖，造成18人死亡。（路透社）

記者陳怡伶／綜合報道

墨西哥一輛滿載42人的巴士，行經西部沿海納耶瑞州（Nayarit）一個山谷時，車輛失控墮崖。事件造成18名乘客死亡，其中包括3名兒童，至少20人受傷，目前司機已遭到拘留。

墨西哥一輛巴士疑過彎時超速，失控墮崖。（網上圖片）

峽谷深約40米　救援行動困難

據《路透社》報道，這宗交通事故發生在納耶瑞州首府泰比克（Tepic）郊外山區的一條幹道，一輛載有42人的巴士從墨西哥城（Mexico City）出發，預定前往美墨邊界城市提華納（Tijuana），當地官員稱，車上乘客多來自印度、多明尼加和非洲的外國人。

納耶瑞州安全和民防部長羅德里格茲（Jorge Benito Rodriguez）表示，救援行動極其困難，因為峽谷深約40米。由於當局懷疑是巴士司機在過彎時超速導致墮崖意外，目前已將其逮捕。

墨西哥嚴重交通事故頻生，7月5日瓦哈卡州（Oaxaca）發生過巴士在蜿蜒山路失控衝出道路，墜落25米深的山谷的事故，造成29人罹難。4月，納耶瑞州也發生一次巴士墮崖，釀18死的意外。2月，一輛載有中南美洲移民的巴士剎車失靈，在普埃布拉州（Puebla）造成17人死亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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