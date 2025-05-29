墨西哥毒販招未成年培養成殺手　以彩色小雞命名因夠便宜兼死得早

《路透社》28日披露墨西哥犯罪集團，招募未成年人並培養成殺手的駭人過程，報道稱，毒販利用其對歸屬感和金錢的渴望，訓練成殺手，並稱他們為「彩色小雞」，就像墨西哥市集被噴上鮮豔顏色的絨毛小雞，「便宜、消耗得快，也死得早」。

毒販利用其對歸屬感和金錢的渴望，訓練成殺手，並稱他們為「彩色小雞」，就像墨西哥市集被噴上鮮豔顏色的絨毛小雞，「便宜、消耗得快，也死得早」。

報道引述現年20歲的女子索爾（Sol），憶起第一次為墨西哥販毒集團殺人時的場景，一場原本只是綁架的任務，卻演變為酷刑與謀殺，而那一年她竟只有12歲。索爾說，當時她在路邊賣玫瑰花，被犯罪集團吸收，從「把風」開始，很快成為殺手，「我盲目服從老大。我以為他們愛我。」

索爾的律師透露，她從9歲開始吸毒，16歲因綁架罪被判入少年監獄3年。另一名為毒梟工作8個月的14歲殺手表示，「你加入時，死亡令已經簽好了。但這值得，現在我不再挨餓，還有了家人。」

報道指出，美洲人權委員會已要求墨西哥打擊強迫招募未成年人的行為，但進展緩慢，與非洲或中東的「童兵」不同，墨西哥毒梟的兒童殺手是利益導向，並透過流行文化，例如音樂、暴力電玩強化影響力。男子丹尼爾（Daniel）21歲時逃離毒梟，現藏身美墨邊境，申請美國庇護，「我別無選擇，我怕死，更怕他們找我家人報復。」