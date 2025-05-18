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國際
2025-05-18 16:23:53

墨西哥海軍帆船撞紐約布魯克林大橋2死17傷(有片)

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墨西哥海軍帆船撞紐約布魯克林大橋

墨西哥海軍帆船撞紐約布魯克林大橋。(互聯網)

一艘載有277人的墨西哥海軍大型帆船周六(17日)晚穿過美國紐約布魯克林大橋時，桅杆撞到大橋並折斷。事故造成最少2死17傷，傷者中仍有兩人情況危殆。警方稱，肇事帆船失去動力後撞橋。

墨西哥海軍船撞橋｜警方：無人掉進水裡

事發約在晚上8時20分，19人送院後兩人不治。目擊者拍攝的片段顯示，艦船桅杆在通過大橋下方時與大橋發生碰撞。船隻隨後向東河岸邊偏移。警員稱，沒有人掉進水裡，橋上也無人受傷，全部傷者來自船內。布魯克林大橋作為紐約地標建築，已有142年歷史，為主要旅遊景點。事件發生後布魯克林大橋一度封閉，目前已重新開放。涉事帆船已被拖到紐約曼哈頓大橋下一個安全的位置。

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墨西哥海軍船撞橋｜原計劃訪15國22港口

墨西哥海軍在社交平台發文稱，發生事故的船隻是墨西哥海軍軍事學院的訓練艦「庫奧特莫克號」(Cuauhtémoc)。該船1982年首航，船身長91米、闊12米，主桅杆高48.2米，而布魯克林橋下容納高度約41米。庫奧特莫克號原計劃訪問15個國家的22個港口。

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