墨西哥男子殺妻分屍「食腦」　頭骨當煙灰缸　被捕稱「受神與魔鬼指使」

記者陳怡伶／綜合報道 墨西哥驚傳一起駭人聽聞的兇殺案，一名男子在吸毒後殺了自己的妻子，把屍體肢解後，將一部分丟棄，其餘放在屋內，並將妻子部分的大腦組織包進墨西哥傳統料理塔可餅（Taco）吃下肚，還將她的頭骨當成煙灰缸使用。男子遭到逮捕時竟聲稱是受到神和魔鬼的指使才會犯案。

稱受到神和魔鬼命令而犯案 據《每日郵報》報道，墨西哥普埃布拉州（Puebla）的32歲建築工人阿爾瓦羅（Alvaro）2日在家中被逮捕，警方指控他於6月29日在服用違禁藥物後，謀殺了結婚不到一年，38歲的妻子蒙特塞拉特（Maria Montserrat）。 被稱為「普埃布拉食人魔」（Cannibal of Puebla）的阿爾瓦羅在審訊時告訴警察，是死亡聖神（Santa Muerte）和魔鬼命令他犯罪。據稱阿爾瓦羅肢解屍體後以塑膠袋分裝，部分丟下住家後方的峽谷，其餘留在屋內。知情人士透露，阿爾瓦羅已經承認將妻子的大腦包在塔可餅中吃下，並將她破碎的頭骨當成煙灰缸使用。

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