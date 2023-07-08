墨西哥男子殺妻分屍「食腦」　頭骨當煙灰缸　被捕稱「受神與魔鬼指使」

記者陳怡伶／綜合報道
墨西哥驚傳一起駭人聽聞的兇殺案，一名男子在吸毒後殺了自己的妻子，把屍體肢解後，將一部分丟棄，其餘放在屋內，並將妻子部分的大腦組織包進墨西哥傳統料理塔可餅（Taco）吃下肚，還將她的頭骨當成煙灰缸使用。男子遭到逮捕時竟聲稱是受到神和魔鬼的指使才會犯案。
稱受到神和魔鬼命令而犯案
據《每日郵報》報道，墨西哥普埃布拉州（Puebla）的32歲建築工人阿爾瓦羅（Alvaro）2日在家中被逮捕，警方指控他於6月29日在服用違禁藥物後，謀殺了結婚不到一年，38歲的妻子蒙特塞拉特（Maria Montserrat）。
被稱為「普埃布拉食人魔」（Cannibal of Puebla）的阿爾瓦羅在審訊時告訴警察，是死亡聖神（Santa Muerte）和魔鬼命令他犯罪。據稱阿爾瓦羅肢解屍體後以塑膠袋分裝，部分丟下住家後方的峽谷，其餘留在屋內。知情人士透露，阿爾瓦羅已經承認將妻子的大腦包在塔可餅中吃下，並將她破碎的頭骨當成煙灰缸使用。
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殺害妻子後致電外母：她沒有受苦
死者的母親控訴，事發2天後，阿爾瓦羅打電話給女兒要她來接媽媽，因為「我已經殺了她，並將她裝進袋子裏」。死者的母親得知噩耗後打電話質問女婿，對方便向她承認，「我殺了她，把她切成碎片，裝進袋子丟進峽谷」，還稱「她沒有受苦」。
育有5女的蒙特塞拉特與阿爾瓦羅結婚不到1年，最小的2個女兒和爸媽同住。死者的母親稱，孫女還遭受繼父暴力與性騷擾，阿爾瓦羅會偷窺她們洗澡，但蒙特塞拉特「出於愛情」總是站在老公那邊。且阿爾瓦羅不僅酗酒吸食可卡因，還經常對妻子施暴。夫妻倆經常在社交媒體上發布對死亡聖神的崇拜。據了解，警方在他們家中發現了一個黑魔法祭壇。
死者母親希望女兒的遺體能盡快交還家屬，「讓我好好埋葬她，好好地為她送別」，並要求「別讓阿爾瓦羅自由」，要為女兒伸張正義。但遺體仍有部分尚未尋獲，且須進行DNA檢測，普埃布拉州檢方目前正在調查此案。
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