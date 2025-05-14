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國際
2025-05-14 19:55:42

墨西哥男為救人隨起火熱氣球升空 墮地身亡 網民：充滿勇氣和犧牲(有片)

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盧西奧被繩索纏著，隨著起火的熱氣球吊在半空(紅圈示)。(互聯網)

盧西奧被繩索纏著，隨著起火的熱氣球吊在半空(紅圈示)。(互聯網)

墨西哥中部薩卡特卡斯(Zacatecas)周日(11日)舉行的熱氣球節發生恐怖意外，3人乘坐的熱氣球在地面準備時突然起火上升，其中一名40歲男子為救另外兩人而未能及時逃出吊籃，自己隨著熱氣球升上高空後，墮地身亡。

男子救人後被繩索纏住

英國《每日郵報》報道，事發時熱氣球仍在地面，40歲男子盧西奧(Lúcio N)和另外2名遊客已進入吊籃，未料熱氣球突然起火，盧西奧趕緊協助2人逃出，但熱氣球開始上升時自己卻被繩索纏住、無法逃生，被迫隨著起火的熱氣球升空，被繩索綁著、懸在吊籃下，最後從高空墮下慘死。

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民眾拍到熱氣球升空，吊籃冒出熊熊火焰和黑煙。(互聯網) 熱氣球吊籃火勢很大。(互聯網) 盧西奧被繩索纏著，隨著起火的熱氣球升空，吊在籃子下方(紅圈示)。(互聯網) 盧西奧被繩索纏著，隨著起火的熱氣球升空，吊在籃子下方(紅圈示)。(互聯網) 有民眾從另一角度拍攝。(互聯網) 最後盧西奧從高空墮地。(互聯網) 最後盧西奧從高空墮地。(互聯網)

網民：這就是不坐熱氣球的原因

有民眾拍下熱氣球著火升空的驚嚇畫面，有網民讚盧西奧捨身救人是「英雄」，又說「這就是我不坐熱氣球的原因」。有網民慨嘆，發生這樣的悲劇「令人心碎了，他最後的舉動充滿勇氣和犧牲」。另有網民指出，男子不顧自身安危，緊急關頭救人為先，「充分展現了人性的光輝」。

薩卡特卡斯政府秘書長穆格爾薩表示，已要求檢察部門調查事發經過以及責任誰屬等。他並呼籲當局加強活動安全審查機制，避免同類事件再發生。
 

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