墨西哥男為救人隨起火熱氣球升空 墮地身亡 網民：充滿勇氣和犧牲(有片)

墨西哥中部薩卡特卡斯(Zacatecas)周日(11日)舉行的熱氣球節發生恐怖意外，3人乘坐的熱氣球在地面準備時突然起火上升，其中一名40歲男子為救另外兩人而未能及時逃出吊籃，自己隨著熱氣球升上高空後，墮地身亡。
男子救人後被繩索纏住
英國《每日郵報》報道，事發時熱氣球仍在地面，40歲男子盧西奧(Lúcio N)和另外2名遊客已進入吊籃，未料熱氣球突然起火，盧西奧趕緊協助2人逃出，但熱氣球開始上升時自己卻被繩索纏住、無法逃生，被迫隨著起火的熱氣球升空，被繩索綁著、懸在吊籃下，最後從高空墮下慘死。
網民：這就是不坐熱氣球的原因
有民眾拍下熱氣球著火升空的驚嚇畫面，有網民讚盧西奧捨身救人是「英雄」，又說「這就是我不坐熱氣球的原因」。有網民慨嘆，發生這樣的悲劇「令人心碎了，他最後的舉動充滿勇氣和犧牲」。另有網民指出，男子不顧自身安危，緊急關頭救人為先，「充分展現了人性的光輝」。
薩卡特卡斯政府秘書長穆格爾薩表示，已要求檢察部門調查事發經過以及責任誰屬等。他並呼籲當局加強活動安全審查機制，避免同類事件再發生。
NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.— Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025
The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.
The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ