墨西哥男為救人隨起火熱氣球升空 墮地身亡 網民：充滿勇氣和犧牲(有片)

盧西奧被繩索纏著，隨著起火的熱氣球吊在半空(紅圈示)。(互聯網)

墨西哥中部薩卡特卡斯(Zacatecas)周日(11日)舉行的熱氣球節發生恐怖意外，3人乘坐的熱氣球在地面準備時突然起火上升，其中一名40歲男子為救另外兩人而未能及時逃出吊籃，自己隨著熱氣球升上高空後，墮地身亡。

男子救人後被繩索纏住

英國《每日郵報》報道，事發時熱氣球仍在地面，40歲男子盧西奧(Lúcio N)和另外2名遊客已進入吊籃，未料熱氣球突然起火，盧西奧趕緊協助2人逃出，但熱氣球開始上升時自己卻被繩索纏住、無法逃生，被迫隨著起火的熱氣球升空，被繩索綁著、懸在吊籃下，最後從高空墮下慘死。