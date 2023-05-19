熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-19 16:55:00

墨西哥第二高火山持續噴發　逾10萬學生緊急停課(有片)

分享：
墨西哥第二高火山持續噴發，逾10萬學生緊急停課。(Twitter) 過去24小時，已記錄到波波卡特佩特火山出現154次噴發。(Twitter)

墨西哥全境第二高的波波卡特佩特火山(Popocatepetl)近來火山活動頻繁，持續噴出大量火山灰及氣體，國家災害防治中心(Cenapred)周四(18)維持黃色警戒級別，指過去24小時出現154次噴發。當局宣布附近22個城鎮所有公私立學校關閉，改為線上授課，逾10萬名學生受影響。

波波卡特佩特火山是世界上最活躍的火山之一，近期出現一連串相對較小但強度偏大的噴發，引發健康擔憂。墨西哥國家災害防治中心周四將火山警戒維持在黃色級別，代表中度風險。依據監測數據，過去24小時，已記錄到波波卡特佩特火山出現154次噴發，主要噴出的是火山灰及氣體，以及發生一次輕微爆炸與一次火山構造地震。

普埃布拉州首府已有民眾戴上口罩

普埃布拉州當局宣布，由於火山灰散落，附近22個城鎮各級公私立學校關閉，改為線上授課，涉及逾10萬名學生。有民眾拍攝到火山持續噴發的畫面，顯示有大量火山灰噴出，直湧半空。普埃布拉州首府學校仍保持開放，但已有許多民眾戴上口罩，保護自身免受空氣中火山灰的傷害，當局亦建議民眾避免進行戶外活動。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受