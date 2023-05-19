墨西哥第二高火山持續噴發　逾10萬學生緊急停課(有片)

墨西哥全境第二高的波波卡特佩特火山(Popocatepetl)近來火山活動頻繁，持續噴出大量火山灰及氣體，國家災害防治中心(Cenapred)周四(18日)維持黃色警戒級別，指過去24小時出現154次噴發。當局宣布附近22個城鎮所有公私立學校關閉，改為線上授課，逾10萬名學生受影響。
波波卡特佩特火山是世界上最活躍的火山之一，近期出現一連串相對較小但強度偏大的噴發，引發健康擔憂。墨西哥國家災害防治中心周四將火山警戒維持在黃色級別，代表中度風險。依據監測數據，過去24小時，已記錄到波波卡特佩特火山出現154次噴發，主要噴出的是火山灰及氣體，以及發生一次輕微爆炸與一次火山構造地震。
El volcán #Popocatépetl amanece este jueves con continuas emisiones de ceniza. #Puebla pic.twitter.com/kmY4vY05ta— Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) May 18, 2023
普埃布拉州首府已有民眾戴上口罩
普埃布拉州當局宣布，由於火山灰散落，附近22個城鎮各級公私立學校關閉，改為線上授課，涉及逾10萬名學生。有民眾拍攝到火山持續噴發的畫面，顯示有大量火山灰噴出，直湧半空。普埃布拉州首府學校仍保持開放，但已有許多民眾戴上口罩，保護自身免受空氣中火山灰的傷害，當局亦建議民眾避免進行戶外活動。
Así la explosión del volcán #Popocatépetl este amanecer.— quintomedio (@quintomedio) May 15, 2023
Vista San Nicolás de los Ranchos #Puebla pic.twitter.com/GsyamjDD8s