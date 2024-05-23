墨西哥總統選舉拉票活動舞台倒塌　最少9人死亡(有片)

墨西哥新萊昂州的一場競選活動發生意外，總統參選人瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez）的演講舞台倒塌，造成最少9人死亡，逾50人受傷。瓦雷茲在社交媒體上表示，意外是由於強風吹倒舞台引致。
即將在下月舉行總統大選的墨西哥，屬中間偏左政黨公民行動黨（Citizens' Movement party）候選人瓦雷茲於新萊昂州的聖佩德羅加爾薩加西亞舉行造勢活動。根據社交媒體的影片，舞台上的燈光設備突然陸續倒塌，當時舞台上仍有多人。瓦雷茲事後表示，自己沒有受傷，並在事後有與在場的支持者交談，而其團隊的部份人員有人受傷。
新萊昂州的州長就緊急呼籲當地居民要盡量留在室內，指當地出現強風及雷暴：「因為風暴及不尋常的強風，如果你可以，請避免外出。」瓦雷茲目前在全國的民調中排行第3。
Aquí otro video de lo ocurrido hace unos minutos en Nuevo León.— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 23, 2024
Les reitero, Jorge Álvarez Máynez se encuentra bien tras ser atendido en un hospital. pic.twitter.com/Ywrxwu1SEB