墨西哥總統選舉拉票活動舞台倒塌　最少9人死亡(有片)

墨西哥新萊昂州的一場競選活動發生意外，總統參選人瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez）的演講舞台倒塌，造成最少9人死亡，逾50人受傷。瓦雷茲在社交媒體上表示，意外是由於強風吹倒舞台引致。

即將在下月舉行總統大選的墨西哥，屬中間偏左政黨公民行動黨（Citizens' Movement party）候選人瓦雷茲於新萊昂州的聖佩德羅加爾薩加西亞舉行造勢活動。根據社交媒體的影片，舞台上的燈光設備突然陸續倒塌，當時舞台上仍有多人。瓦雷茲事後表示，自己沒有受傷，並在事後有與在場的支持者交談，而其團隊的部份人員有人受傷。