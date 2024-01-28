墨西哥航班乘客擅開逃生門爬上機翼被捕　同機77人事後卻聯署支持

墨西哥機場日前傳出一名乘客竟然擅自打開緊急逃生門，並且走到機翼上。如此危險舉動，使得這名乘客當場就被航警逮捕，然而事後全機乘客卻聯署力挺他，原來背後竟有正當理由。

墨西哥當地時間25日，在墨西哥城國際機場，一架等待起飛的靜止飛機上，一名男子突然打開緊急逃生門，並爬到飛機的機翼上。機場表示該名男子已補逮捕並移交給警方。但事後同機乘客至少有77人寫下聯署聲明，力挺該名男子。

「空氣不流通已經危及乘客健康」

乘客們在聲明中表示，當天航班延誤，但墨西哥航空卻讓他們在沒有通風或水的情況下等待了四個小時。該名男子的行為是為了保護所有人，並得到大家的支持。聲明寫道：「空氣不流通已經危及乘客健康，他拯救了我們的生命。」

機場也發出一份聲明說明，「昨天，在飛往危地馬拉的航班上，一名乘客於飛機停泊遠處時，打開了飛機上的緊急門，站在機翼上，然後重新進入機艙，沒有影響其他飛機或其他任何人。」聲明稱，根據國際安全規定，男子已向當局自首。