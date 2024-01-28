墨西哥航班乘客擅開逃生門爬上機翼被捕　同機77人事後卻聯署支持

墨西哥機場日前傳出一名乘客竟然擅自打開緊急逃生門，並且走到機翼上。如此危險舉動，使得這名乘客當場就被航警逮捕，然而事後全機乘客卻聯署力挺他，原來背後竟有正當理由。
墨西哥當地時間25日，在墨西哥城國際機場，一架等待起飛的靜止飛機上，一名男子突然打開緊急逃生門，並爬到飛機的機翼上。機場表示該名男子已補逮捕並移交給警方。但事後同機乘客至少有77人寫下聯署聲明，力挺該名男子。
「空氣不流通已經危及乘客健康」
乘客們在聲明中表示，當天航班延誤，但墨西哥航空卻讓他們在沒有通風或水的情況下等待了四個小時。該名男子的行為是為了保護所有人，並得到大家的支持。聲明寫道：「空氣不流通已經危及乘客健康，他拯救了我們的生命。」
機場也發出一份聲明說明，「昨天，在飛往危地馬拉的航班上，一名乘客於飛機停泊遠處時，打開了飛機上的緊急門，站在機翼上，然後重新進入機艙，沒有影響其他飛機或其他任何人。」聲明稱，根據國際安全規定，男子已向當局自首。
延誤了4小時56分鐘
據《美聯社》報道，墨西哥航空公司一架飛往危地馬拉的飛機AM672原定於上午上午8點45分起飛，但由於飛機出現維修警報，機長不得不返回登機口進行必要的維修。11點37分左右，墨西哥航空公司報告稱，飛機上乘客不滿，開始發生騷動：「乘客們很不高興，其中一名乘客打開了緊急門，從機翼上走了出來。我們需要更換飛機。」
機場當局沒有透露該男子的身分，也拒絕評論他是否仍被拘留或面臨指控。航班追蹤網站證實，25日飛往危地馬拉城的AM672航班延誤了4小時56分鐘。一段網傳影片顯示，乘客們搧着扇子並向空服員要水。墨西哥航空公司目前並沒有針對此事作出回應。
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