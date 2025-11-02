墨西哥超市爆炸起火釀23死11傷(有片)

墨西哥西北部索諾拉州(Sonora)首府埃莫西約(Hermosillo)一間特賣場超市起火爆炸，造成最至少23人死亡、11人受傷，死者包括6名兒童。網上片段可見，超市門口有火焰冒出，火勢猛烈，停泊在店前的車輛也受波及燒死廢鐵。當地紅十字會稱，派出40名人員及10輛救護車協助拯救。
事發在周六(1日)，現場為當地受歡迎的連鎖特賣場Waldo's，民眾周末開心慶祝亡靈節，豈料發生悲劇。當局稱，大部分死者死因似乎是吸入有毒氣體，他們包括12女、5男、4男童和2女童。肇事原因仍在調查，有指是電線短路或氣體洩漏。
🔴 Explosión en Hermosillo (1 nov 2025)— Azteca (@MORRIS80766176) November 2, 2025
Una tragedia sacude el centro: explosión e incendio en tienda Waldo’s (Noriega y Matamoros).
🕒 ~15:00 h
💔 22 muertos (7 menores) y +12 heridos graves.
Causa probable: acumulación de gas o falla eléctrica (descartan atentado).
Tienda… pic.twitter.com/PtLS51WajY
