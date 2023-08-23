墨西哥車禍｜巴士高速公路上直撞拖車　最少16死36傷

記者彭巧蓁／綜合報導
墨西哥中部夸克諾帕蘭-瓦哈卡高速公路（Cuacnopalan-Oaxaca highway）當地時間22日發生一起重大公車事故，造成至少16人死亡、36人受傷。
瓦哈卡州檢察官辦公室發佈聲明表示，當時公車上輛載有當地居民及外來移民，在行經瓦哈卡州和普埃布拉州邊境附近的高速公路上時與一輛拖車相撞，造成至少8名男子和8名婦女死亡，其中包括1名未成年人；而傷者被送到普埃布拉的醫院接受治療。事故原因目前尚不清楚，檢察官辦公室表示，他們將請來專家調查，以查明車禍肇因，以確定是否應追究任何人的責任。
瓦哈卡州州長薩洛蒙·哈拉·克魯斯 (Salomón Jara Cruz) 在社群平台上表示：「我已指示有關當局負責人跨部門合作並為傷者提供援助。我們向死者家屬致以擁抱和哀悼，政府也將向他們提供一切支持。」
普埃布拉內政部表示，正在與聯邦政府機構和州當局進行協調，希望能夠盡量提供給此次車禍受害者最大的幫助。目前已知除了16人喪生之外，還有36人受傷。國家移民研究所表示，死者中有15人是墨西哥人，但其中1名是委內瑞拉公民；另外9名傷者是委內瑞拉人，他們在美國海關邊境保護局應用程序上預約在美國邊境申請庇護。據悉移民經常使用卡車和公車穿過墨西哥到達美國邊境。
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