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國際
2024-07-08 15:23:00

墨西哥軍校生未能打開降傘　直墮地面炸出巨坑身亡(有片)

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墨西哥軍校生未能打開降傘，直墮地面炸出巨坑身亡。(X)

墨西哥軍校生未能打開降傘，直墮地面炸出巨坑身亡。(X)

墨西哥一間海軍軍事學校日前進行跳傘訓練時發生致命意外，一名20歲的學員從高空墜下，但降落傘卻沒有成功打開，導致他直接高速墜落，砸出一個大坑當場死亡。

綜合報道，墨西哥坎佩切州軍事學校Heroica Escuela Naval Militar1日進行跳傘訓練，有8名學員一同跳傘。網上影片顯示，其中一名20歲學員Emmanuel Velázquez在百米高空從直升機一躍而下，但未能順利打開降落傘，就在短短8秒就墮至地面，拍片人士隨即上前查看，並呼叫醫生救援，但Velázquez已經失去生命跡象，巨大衝力讓他在地面撞出一個大坑。

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其中一名20歲學員Emmanuel Velázquez在百米高空從直升機一躍而下，但未能順利打開降落傘。(X) 其中一名20歲學員Emmanuel Velázquez在百米高空從直升機一躍而下，但未能順利打開降落傘。(X) Velázquez已經失去生命跡象，巨大衝力讓他在地面撞出一個大坑。(X)

意外成因仍有待調查

墨西哥的海軍部長事後沉痛表示：「我們知道，沒有任何安慰的話可以減輕你們如此巨大的痛苦。然而，我們希望能夠引導，他在我們機構的榮譽、責任、忠誠和愛國主義的足跡，並頌揚致力於守護墨西哥人民的年輕生命」。暫時未知事件有否涉及裝備故障，意外成因仍有待調查。

警告：影片內容或會令人情緒不安