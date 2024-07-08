墨西哥軍校生未能打開降傘　直墮地面炸出巨坑身亡(有片)

墨西哥一間海軍軍事學校日前進行跳傘訓練時發生致命意外，一名20歲的學員從高空墜下，但降落傘卻沒有成功打開，導致他直接高速墜落，砸出一個大坑當場死亡。
綜合報道，墨西哥坎佩切州軍事學校Heroica Escuela Naval Militar在1日進行跳傘訓練，有8名學員一同跳傘。網上影片顯示，其中一名20歲學員Emmanuel Velázquez在百米高空從直升機一躍而下，但未能順利打開降落傘，就在短短8秒就墮至地面，拍片人士隨即上前查看，並呼叫醫生救援，但Velázquez已經失去生命跡象，巨大衝力讓他在地面撞出一個大坑。
意外成因仍有待調查
墨西哥的海軍部長事後沉痛表示：「我們知道，沒有任何安慰的話可以減輕你們如此巨大的痛苦。然而，我們希望能夠引導，他在我們機構的榮譽、責任、忠誠和愛國主義的足跡，並頌揚致力於守護墨西哥人民的年輕生命」。暫時未知事件有否涉及裝備故障，意外成因仍有待調查。
警告：影片內容或會令人情緒不安
#Internacional | Un cadete de la Heroica Escuela Naval Militar de México, identificado como Emmanuel Velázquez, perdió la vida en un trágico accidente durante una práctica de salto en un campo de adiestramiento en Champotón, Campeche.#Accidente #Emergencia #Paracaidista #Muerte pic.twitter.com/411JnEvRDZ— ¡PUM! Pereira Último Minuto (@MINUTOPEREIRA) July 6, 2024