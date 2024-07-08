墨西哥軍校生未能打開降傘　直墮地面炸出巨坑身亡(有片)

墨西哥一間海軍軍事學校日前進行跳傘訓練時發生致命意外，一名20歲的學員從高空墜下，但降落傘卻沒有成功打開，導致他直接高速墜落，砸出一個大坑當場死亡。

綜合報道，墨西哥坎佩切州軍事學校Heroica Escuela Naval Militar在1日進行跳傘訓練，有8名學員一同跳傘。網上影片顯示，其中一名20歲學員Emmanuel Velázquez在百米高空從直升機一躍而下，但未能順利打開降落傘，就在短短8秒就墮至地面，拍片人士隨即上前查看，並呼叫醫生救援，但Velázquez已經失去生命跡象，巨大衝力讓他在地面撞出一個大坑。