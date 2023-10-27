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國際
2023-10-27 15:45:42

墨西哥遭5級颶風歐蒂斯重創釀27死　沿岸城市成廢墟

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墨西哥遭5級颶風歐蒂斯重創釀27死　沿岸城市成廢墟

墨西哥當地時間25日遭受破紀錄的5級颶風歐蒂斯（Hurricane Otis）襲擊，造成至少27人死亡，海岸城市阿卡普爾科市（Acapulco）已成一片廢墟。

短短12小時內增強為5級颶風

從當地的影像可以看到建築物被摧毁，好幾棟大樓的玻璃幕牆抵擋不了強風而碎裂，室內一片狼藉。暴雨也導致道路被淹沒，有些民眾被迫涉水穿過幾米深的水。墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）在記者會上表示：「整個阿卡普爾科完全沒有一根站立的電線桿。」總統表示，目前有1千多名工人正在努力重建電網，以便恢復該地區的供水服務。

據悉這次災情會如此慘重，因為是預測大大低估了歐蒂斯的威脅，導致官員和居民幾乎沒有時間做好準備。歐蒂斯在短短12小時內突然從熱帶風暴迅速增強為極其危險的5級颶風，這是該地區有史以來最強的風暴。

科學家：人為氣候危機的結果

歐蒂斯進入內陸後迅速衰弱，到25日下午，它已經在墨西哥南部的山區消散，可以說來得快去得也快。不過墨西哥國家颶風中心表示，預計歐蒂斯帶來的大雨將繼續影響該地區，可能引發山洪和土石流，還是不可輕忽。

儘管眼前的威脅已經消退，但阿卡普爾科的復甦之路才剛開始。當局稱已部署大約1萬名軍人到阿卡普爾科地區協助展開清理工作。對於此次出乎意料的颶風災情，科學家表示，歐蒂斯的快速加劇是人為氣候危機的結果，而且這種情況正變得越來越頻繁。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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