墨西哥遭5級颶風歐蒂斯重創釀27死　沿岸城市成廢墟

墨西哥當地時間25日遭受破紀錄的5級颶風歐蒂斯（Hurricane Otis）襲擊，造成至少27人死亡，海岸城市阿卡普爾科市（Acapulco）已成一片廢墟。

短短12小時內增強為5級颶風

從當地的影像可以看到建築物被摧毁，好幾棟大樓的玻璃幕牆抵擋不了強風而碎裂，室內一片狼藉。暴雨也導致道路被淹沒，有些民眾被迫涉水穿過幾米深的水。墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）在記者會上表示：「整個阿卡普爾科完全沒有一根站立的電線桿。」總統表示，目前有1千多名工人正在努力重建電網，以便恢復該地區的供水服務。

據悉這次災情會如此慘重，因為是預測大大低估了歐蒂斯的威脅，導致官員和居民幾乎沒有時間做好準備。歐蒂斯在短短12小時內突然從熱帶風暴迅速增強為極其危險的5級颶風，這是該地區有史以來最強的風暴。