墨西哥電視台直擊日全食 竟誤播男子露睪丸片段

北美部分地區於周一(8日)上演日全食，持續長達4分28秒。這次日全食覆蓋墨西哥、美國和加拿大，世界各地媒體都爭相直擊，不過有墨西哥電視台直播日全食時竟誤播出一名男人露睪丸遮擋陽光的片段，成為笑柄。

墨西哥電視台RCG Media的三位主播在報道日全食出現的新聞時，畫面播放了觀眾提交拍到的影片。當男主播列出可以欣賞日全食的城市時，片段切換到一名男子於胯下角度以睪丸遮擋陽光的畫面。雖然幕後人員於數秒後發現「出事」，隨即切換影片，但觀眾均可明顯看到該不雅行為，此時其中一名女主播面露詫異神情，至於男主播則若無其事繼續播報消息。男主播及後解釋稱，該影片是由觀眾提交的，承認這種惡作劇令電視台非常尷尬。

一網民認責 為惡作劇「感興奮」 在影片播出後，社交平台一位網民聲稱認責，指是他提供影片予電視台，並直言為這個成功的惡作劇「感興奮」，笑言電視台沒有仔細檢查影片，令觀眾要於電視上觀看他的「蛋蛋」。目前尚不清楚這段網民是該用戶本人提交的，還是從以前類似的惡作劇影片再轉發。