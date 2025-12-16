墨西哥飛機迫降足球場撞屋頂釀10死 130人疏散

墨西哥托盧卡(Toluca)周一有小型飛機臨近機場時，須緊急降落一個足球場，惜飛機最後撞落球場旁一建築物屋頂，造成10人死亡，包括3名兒童，年齡介乎2歲至9歲。飛機墜毀引發大火，遠處也可看見其冒出的濃煙，當局須疏散附近地區約130人。

事發在工業區San Mateo Atenco，距離托盧卡機場約5公里。報道指，肇事私人小型飛機從太平洋沿岸城市阿卡普高(Acapulco)起飛，登記載有8名乘客和2名機組人員，但在飛機撞毀後數小時，僅發現7具遺體，其後確認死亡人數增至10人。救援官員表示，飛機似乎嘗試在足球場降落，但撞到旁邊建築物的金屬屋頂，並引起大火。