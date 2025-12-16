墨西哥飛機迫降足球場撞屋頂釀10死 130人疏散

墨西哥托盧卡(Toluca)周一有小型飛機臨近機場時，須緊急降落一個足球場，惜飛機最後撞落球場旁一建築物屋頂，造成10人死亡，包括3名兒童，年齡介乎2歲至9歲。飛機墜毀引發大火，遠處也可看見其冒出的濃煙，當局須疏散附近地區約130人。
事發在工業區San Mateo Atenco，距離托盧卡機場約5公里。報道指，肇事私人小型飛機從太平洋沿岸城市阿卡普高(Acapulco)起飛，登記載有8名乘客和2名機組人員，但在飛機撞毀後數小時，僅發現7具遺體，其後確認死亡人數增至10人。救援官員表示，飛機似乎嘗試在足球場降落，但撞到旁邊建築物的金屬屋頂，並引起大火。
TRES NIÑOS ENTRE LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO— RAÍZ RESCATE (@RescateRaiz) December 16, 2025
Accidente aéreo dejó saldo fatal el Desplome de una Aeronave ejecutiva en una zona urbana de la colonia Reforma, Municipio de San Mateo Atenco, en el Valle de Toluca. El avión, un Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO, pic.twitter.com/T5EtXrt2z2