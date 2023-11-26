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國際
2023-11-26 11:15:38

墨西哥3名記者遭綁架禍及妻兒　當地傳媒：販毒集團已控制整個城市

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墨西哥3名記者遭綁架禍及妻兒　當地傳媒：販毒集團已控制整個城市

墨西哥南部格雷羅州（Guerrero）驚傳有三名記者及其兩名親屬遭到武裝份子綁架，新聞團體稱，墨西哥是世界上戰區以外對記者來說最危險的國家之一。

該州的檢察官辦公室表示，這5人是陸續在19至22日之間在塔斯科（Taxco）被綁架。先是1名記者與他的妻子和兒子，接着一對記者夫妻也遭殃。

最近揭發了一宗貪腐案件

根據當地的網媒《午後紀事報》（The Afternoon Chronicle）表示，其駐塔斯科的記者托萊多（Marco Antonio Toledo）在今年初收到了來自販毒集團的威脅，命令他不得發表報道。托萊多最近也揭發了一宗當地的貪腐案件。

《午後紀事報》呼籲當局應盡快救出托萊多，並聲稱該地區「已被販毒集團控制住了」。新聞自由組織Article 19則表示，周日，托萊多、他的妻子和兒子被至少5名武裝份子從家中帶走，從那以後就再也沒有他們的消息了。

該組織還說，除了托萊多之外，還有一對記者夫妻阿爾塞（Silvia Nayssa Arce）和桑切斯（Alberto Sánchez）遭到綁架，他們在另一個網媒「RedSiete」工作。

5年內至少54名墨西哥記者被殺

塔斯科近年來成為販毒集團之間的戰場，爭奪利潤豐厚的交易，並向當地企業勒索保護費，治安惡化。當地的不法份子極其囂張，襲擊記者的事件也時有所聞。

最近一宗為上周在邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez），一名報社攝影師被發現陳屍在車內，遭到槍殺，屬2023年的第5宗記者遇害案。僅僅在過去5年內，保護記者委員會（the Committee to Protect Journalists）就記錄到了墨西哥至少54名記者被殺的事件。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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