墨西哥3名記者遭綁架禍及妻兒　當地傳媒：販毒集團已控制整個城市

墨西哥南部格雷羅州（Guerrero）驚傳有三名記者及其兩名親屬遭到武裝份子綁架，新聞團體稱，墨西哥是世界上戰區以外對記者來說最危險的國家之一。

該州的檢察官辦公室表示，這5人是陸續在19至22日之間在塔斯科（Taxco）被綁架。先是1名記者與他的妻子和兒子，接着一對記者夫妻也遭殃。

最近揭發了一宗貪腐案件

根據當地的網媒《午後紀事報》（The Afternoon Chronicle）表示，其駐塔斯科的記者托萊多（Marco Antonio Toledo）在今年初收到了來自販毒集團的威脅，命令他不得發表報道。托萊多最近也揭發了一宗當地的貪腐案件。

《午後紀事報》呼籲當局應盡快救出托萊多，並聲稱該地區「已被販毒集團控制住了」。新聞自由組織Article 19則表示，周日，托萊多、他的妻子和兒子被至少5名武裝份子從家中帶走，從那以後就再也沒有他們的消息了。