墨西哥8歲女童遭綁架撕票引爆怒火　大批民眾「私了」打死女嫌犯

墨西哥日前發生一起8歲女童遭綁架撕票的慘劇，當地民眾受夠長期以來的治安敗壞以及政府的無作為，竟然決定動起私刑。一群人包圍了嫌犯住處，還把其中一名女嫌拉到街上暴打，該名女嫌最終傷重身亡。 墨西哥的旅遊聖地塔斯科(Taxco)一名8歲女童卡米拉(Camila Gómez)在當地時間27日失蹤，隔天警方發現她的屍體被丟棄在郊區的產業道路上。據悉嫌犯是卡米拉母親的好友夫妻，兩家人同時也是鄰居。當天卡米拉到嫌犯家的泳池玩水遭到綁架，嫌犯向家人要求25萬披索，卡米拉母親立刻報警，隔天就發現她的屍體。

警方調閱監視器畫面後，也看到畫面中他們將一個大包裹裝進計程車，很可能就是卡米拉的屍體。 消息曝光後，一群激動的民眾便前往嫌犯住處，威脅著要將他們拖出來。警方獲報趕到本來想將人帶走保護，但沒想到警察將女嫌犯帶上車後卻因為忌憚憤怒的民眾只能站在一旁，任由女嫌被拉出車外被眾人拳打腳踢。 女嫌被打到全身是傷，衣衫不整，人行道上全都是血跡。警察隨後將她送醫，格雷羅州檢察官辦公室後來證實該名女子傷重不治。 一名當天也參與暴行的民眾氣憤表示，「這是我們糟糕的政府造成的結果，這不是第一次發生這種事情，我們受夠了，這是一個8歲的小女孩，所以人們採取行動了。」