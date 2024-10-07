墨西哥AV女優全裸陳屍家中大床 遭斬多刀斃命 生前貼文有弦外之音

墨西哥AV女優佩雷斯(Cindy Perez)被發現全裸陳屍家中床上，頸部及身體多處有刀傷，而她生前一篇貼文有弦外之音，令警方懷疑可能與死因有關。

英國《太陽報》等媒體報道，36歲的佩雷斯住在墨西哥東北部城市蒙特雷(Monterrey)，生前在網上使用藝名「安娜‧法比奧拉」(Ana Fabiola)。因她遲遲沒到幼稚園接3歲兒子放學，警方接獲報案後，本月4日破門入屋，驚揭她已遭殺害。

死者面部被枕頭蓋住

佩雷斯被發現時，全身赤裸倒斃床上，頸部被刀刺傷，身體多處地有刀傷，面部則被枕頭蓋住，疑似窒息死亡。