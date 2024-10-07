墨西哥AV女優全裸陳屍家中大床 遭斬多刀斃命 生前貼文有弦外之音

墨西哥AV女優佩雷斯(Cindy Perez)被發現全裸陳屍家中床上，頸部及身體多處有刀傷，而她生前一篇貼文有弦外之音，令警方懷疑可能與死因有關。
英國《太陽報》等媒體報道，36歲的佩雷斯住在墨西哥東北部城市蒙特雷(Monterrey)，生前在網上使用藝名「安娜‧法比奧拉」(Ana Fabiola)。因她遲遲沒到幼稚園接3歲兒子放學，警方接獲報案後，本月4日破門入屋，驚揭她已遭殺害。
死者面部被枕頭蓋住
佩雷斯被發現時，全身赤裸倒斃床上，頸部被刀刺傷，身體多處地有刀傷，面部則被枕頭蓋住，疑似窒息死亡。
警方調查發現，佩雷斯的社交媒體貼文大多歡樂正面，例如分享自己的性感熱舞影片，或自拍照配上勵志文字。然而，其中一篇卻風格迥異，留言「只要看看是誰在模仿誰，就知道是誰在妒忌誰」，警方懷疑可能與案件有關。
粉絲紛紛哀悼
警方正調查佩雷斯遭殺害，是否與其應召女郎工作有關，暫未有人被捕。報道指，佩雷斯的前男友經常駕車前往她的公寓，但警方未有透露他是否被列為疑犯。
佩雷斯慘死，粉絲紛紛悼念，有人心痛留言，「沒理由可以這樣結束另一人的生命，讓一個小男孩成為孤兒，讓一個家庭心碎」。有人直指，「那個地方一定有閉路電視，希望罪犯不會逍遙法外」、「希望可以幫佩雷斯伸張正義，上帝保佑她的兒子免受傷害。」