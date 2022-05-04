墮胎權利｜拜登：墮胎權是女性基本權利　最高法院內部查初稿外洩

美國政治新聞網站Politico周一刊登一份最高法院的外洩文件，顯示最高法院其中一名大法官有意推翻1973年案件《Roe v Wade》一宗保障墮胎權的法案裁決，這可能讓數百萬婦女失去墮胎合法權利。最高法院首席大法官羅伯茨證實外洩文件真確；美國總統拜登開腔，指墮胎權是女性基本權利；全美多處周二(3日)掀起正反兩派意見的示威。
數十名支持和反對墮胎人士在美國華盛頓最高法院門外示威，雙方一度對峙，支持墮胎的示威者更一度用手，遮掩反對一方的揚聲器。反對的人批評墮胎不道德；支持的人則稱，個人基本權利必須得到尊重。
美國傳媒引述的洩密文件，是由一名最高法院保守派大法官Samuel Alito撰寫的意見初稿，稱最高法院1973年的《Roe v Wade》裁決中，當時法院承認婦女墮胎權受憲法保障，容許各州以立法方式實施對墮胎權的限制。但Samuel Alito認為當年判決理據薄弱，憲法根本沒有提及墮胎權，當年的裁決更加深全國在墮胎問題上的分歧，應被推翻，再交由人民決定。
首席大法官下令內部調查文件外洩
最高法院由9名大法官組成，保守派佔6名，報道引述知情人士指，其中4人支持Samuel Alito的意見，但不清楚首席大法官羅伯茨(John Roberts)的立場；3名自由派法官則反對。
羅伯茨發表聲明證實報道中的文件屬實，並按慣例讓其他大法官作內部傳閱。他形容事件是對最高法院的背叛行為，旨在破壞法院運作的誠信，不會成功，已指示法院執行官調查洩漏源頭。 羅伯茨強調，意見初稿並不代表最終裁決，譴責洩露文件是背叛行為，已經下令最高法院作內部調查。
拜登籲民選官員保護女性墮胎權
拜登則指：「若文件透露的裁決理據獲支持，我們很多基本權利將會成疑」，他說，墮胎是女性基本權利，呼籲全美民選官員站出來，保護女性墮胎權，選民可在11月國會中期選舉作出決定，包括需要令更多支持墮胎權的候選人當選，讓支持墮胎權的國會眾議員佔到多數席位，藉此通過以聯邦立法形式，捍衛女性墮胎權利。