墮胎權利｜拜登：墮胎權是女性基本權利　最高法院內部查初稿外洩

美國政治新聞網站Politico周一刊登一份最高法院的外洩文件，顯示最高法院其中一名大法官有意推翻1973年案件《Roe v Wade》一宗保障墮胎權的法案裁決，這可能讓數百萬婦女失去墮胎合法權利。最高法院首席大法官羅伯茨證實外洩文件真確；美國總統拜登開腔，指墮胎權是女性基本權利；全美多處周二(3日)掀起正反兩派意見的示威。

數十名支持和反對墮胎人士在美國華盛頓最高法院門外示威，雙方一度對峙，支持墮胎的示威者更一度用手，遮掩反對一方的揚聲器。反對的人批評墮胎不道德；支持的人則稱，個人基本權利必須得到尊重。

美國傳媒引述的洩密文件，是由一名最高法院保守派大法官Samuel Alito撰寫的意見初稿，稱最高法院1973年的《Roe v Wade》裁決中，當時法院承認婦女墮胎權受憲法保障，容許各州以立法方式實施對墮胎權的限制。但Samuel Alito認為當年判決理據薄弱，憲法根本沒有提及墮胎權，當年的裁決更加深全國在墮胎問題上的分歧，應被推翻，再交由人民決定。