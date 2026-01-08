壯漢迪士尼阻插隊遭毆打浴血堅拒還手，妻子透露背後原因。

美國加州迪士尼樂園早前發生一宗暴力事件，一名壯漢在排隊遊玩熱門設施時，因出聲制止一班人插隊，竟遭到對方瘋狂毆打，他即使被打到血流披面，過程中卻忍痛堅拒還手。事後家屬在社交平台揭露原因，坦言男子是為了不讓全家人被園區列入黑名單，才選擇默默忍受。

綜合報道，事發於上月30日約中午12時45分，當時男事主與其17歲的女兒正在輪候熱門設施「奪寶奇兵冒險旅程」(Indiana Jones ride)，因出聲制止一班插隊遊客，竟遭其中一人瘋狂暴打約1分鐘，男事主全程蜷縮在地上，女兒則在旁驚恐尖叫「停手，不要打我爸爸」，疑兇逞兇後與同伴四散，男事主臉部傷勢嚴重。有目擊者指，迪士尼員工需要關閉設施，派員清洗地板上的多處血跡。目擊者補充：「我一度以為那個人會被打死。」警方仍在尋找他的蹤跡。