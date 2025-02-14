壯男臥推165公斤槓鈴遭壓頸　瀕死掙扎恐怖畫面曝光(有片)

使用健身器材應該要有正確的使用知識，進行高強度訓練時，應該要由專業人士從旁指導，免生意外。外國一名健身運動員，在拍攝自己臥推165公斤槓鈴期間，被槓鈴壓住頸部，令他痛苦掙扎甚至失去意識，幸在妻子拼命拯救下，終逃過一劫，驚險過程在網上瘋傳。

網上影片顯示，Bishnu於上月11日拍攝自己在臥推椅上，進行165公斤的臥推。其身材嬌小妻子在一旁協助將槓鈴舉起至他的胸前。Bishnu正要做第一下時，很快就發現槓鈴重量超過他的負荷。比什努陷入掙扎，他的妻子見狀趕緊上前幫忙，正當要將槓鈴放回架上時，卻失手未能卡到架上，165公斤的槓鈴猛然落在Bishnu的頸部，妻子立即想拉起槓鈴，惟槓鈴絲毫未動。眼見Bishnu痛苦掙扎，身體不自主地扭動，妻子焦急不已，幸在危急關頭，Bishnu從椅子跌在地上，槓鈴被擱在椅子，讓Bishnu終有空間脫離，妻子亦趁機藉槓桿原理借力移開槓鈴，Bishnu脫險後癱倒在地板，滿面通紅在喘息，妻子見他死裡逃生，連忙將他抱在懷中。