食壽司竟然吃到中毒甚至死亡，美國蒙大拿州一家壽司店，去年爆出食物中毒風波，造成2死51人上吐下瀉。事後調查發現，原因是壽司卷中的頂級食材羊肚菌未煮熟，導致毒素進入人體。據《紐約郵報》及《ABC電視台》報道，2023年3月至4月之間，蒙大拿州一家知名壽司店戴夫壽司（Dave's Sushi）爆發大規模中毒事件，釀成51人出現輕度至重度的腸胃道疾病症狀，當中大多數人都有嘔吐、腹痛及噁心、腹瀉等，另有兩人病況嚴重不幸身亡。

壽司中毒事件中，一名64歲女性死者雲杜拉（Donna Ventura）丈夫回憶，夫妻倆及友人在去年4月17日到戴夫壽司吃午餐，妻子吃了特製壽司，不到一小時就身體不適。她被送到醫院時心臟已經停頓。他稱妻子在深切治療部住了12天後身亡，生前身體承受莫大痛苦。因為未煮熟的羊肚菌毒素不斷侵蝕她的肝臟及腎臟，食道和氣管也被摧毀，甚至無法說話。