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國際
2024-04-25 11:07:00

壽司中毒｜調查指羊肚菌未煮熟致「侵蝕肝腎」釀2死51人上吐下瀉

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吃壽司吃到沒命！羊肚菌沒煮熟讓她「肝腎被侵蝕」釀2死51人上吐下瀉

吃壽司吃到沒命！羊肚菌沒煮熟讓她「肝腎被侵蝕」釀2死51人上吐下瀉

食壽司竟然吃到中毒甚至死亡，美國蒙大拿州一家壽司店，去年爆出食物中毒風波，造成2死51人上吐下瀉。事後調查發現，原因是壽司卷中的頂級食材羊肚菌未煮熟，導致毒素進入人體。據《紐約郵報》及《ABC電視台》報道，2023年3月至4月之間，蒙大拿州一家知名壽司店戴夫壽司（Dave's Sushi）爆發大規模中毒事件，釀成51人出現輕度至重度的腸胃道疾病症狀，當中大多數人都有嘔吐、腹痛及噁心、腹瀉等，另有兩人病況嚴重不幸身亡。

壽司中毒事件中，一名64歲女性死者雲杜拉（Donna Ventura）丈夫回憶，夫妻倆及友人在去年4月17日到戴夫壽司吃午餐，妻子吃了特製壽司，不到一小時就身體不適。她被送到醫院時心臟已經停頓。他稱妻子在深切治療部住了12天後身亡，生前身體承受莫大痛苦。因為未煮熟的羊肚菌毒素不斷侵蝕她的肝臟及腎臟，食道和氣管也被摧毀，甚至無法說話。

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食用羊肚菌前最好完全煮熟

美國疾病管制暨預防中心（CDC）調查後發現，在3月27日至4月17日期間，餐廳分別用不同方式為特製壽司加入羊肚菌，4月8日的羊肚菌侵驗出是半熟；4月17日用的羊肚菌則未煮過，僅簡單醃製就加進壽司裡。

羊肚菌學名為「Morchella」，外型宛如蜂窩狀，因為如羊肚般因而得名。它與松露、松茸、牛肝菌齊名，並列為世界四大名菇。美國CDC在報告中建議，食用羊肚菌前最好完全煮熟，以降低毒素。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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