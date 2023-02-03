壽司恐襲︱再有人拍片惡搞　日本壽司郎宣布3對策改善

網民為吸流量，滋擾迴轉壽司店的事件，已被網民稱為「壽司恐襲」，並發酵成為了日本的社會問題。而最新的一條「恐襲」影片，是一名男子在一間壽司郎外，從迴轉帶上逐件壽司放入口，然後把碟拿走，之後打開豉油樽直接喝下去。除此之外，亦有影片拍攝青年把壽司豉油射落座椅。有網民就批評，「不明白這有甚麼好笑」，也有批評「沒有學習能力的嗎」，亦有人指出，拍片者的人生已毀了。

繼青年在壽司郎舔豉油樽的整蠱影片之後，在日本近日陸續有類似的「惡搞」影片在社交網絡傳播，而最新的是，一名男子在壽司郎內把豉油拿來喝。而類似行為不單影響了壽司郎的業務，其他的迴轉壽司店亦受到影響及滋擾。日本壽司郎就公布，採取3項措施以避免事件再度發生。

在受到有關「恐襲」之下，日本的壽司郎今日（3日）公布更改營運模式。當中即日起客人就只能從觸控屏點餐，同時會在迴轉帶將只提供已點餐的食物，並會在店舖陸續在迴轉帶與客人之間加上膠板，防止客人拿取別人的點餐。而想要更換餐具及調味料，需要通知店員拿到顧客面前。壽司郎在聲明指，這是應對目前的狀況下，能做到的最好方法。

格魯吉亞大使關注青年精神健康

另外，格魯吉亞的駐日本大使Teimuraz Lezhava就在社交媒體上，關注拍片青少年的身心問題。Teimuraz Lezhava表示，對於有關行為當然令人不滿，但認為有關的行為可由法律去解決，然而在網絡上對拍片青年的批判，他認為網民應留意會否過火，導致涉事青年精神崩潰。Teimuraz Lezhava對日本文化非常熱愛，在壽司郎事件後也帶親戚的小孩去食迴轉壽司湊熱鬧。

日本傳媒就到岐阜縣找到了最初舔豉油樽青年的家，並向應門的父親進行訪問，父親表示對兒子的行為含淚致歉，然而因為得到律師的提醒，不能再透露更多。而日本網民已把涉事的青年名字、學校以至近照等資料全部「起底」。有專家就指，今次引起的混亂應關注的是青少年的心理問題，專家指在數碼時代，青少年追求是在社交媒體上的認同，而今次事件就是青少年為吸引關注所引起。