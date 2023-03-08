壽司恐襲︱名古屋無業青年模仿拍片飲豉油　與兩友被拘捕

被稱為「壽司恐襲」的青年於迴轉壽司店內，進行惡作劇行為並拍片放上網，在早前一度於網上廣泛流傳，並影響迴轉壽司店的業務，多間商戶已因應有關惡作劇而暫停甚至取消迴轉壽司的業務。而愛知縣警方今日就拘捕3名涉及模仿惡作劇的青年。

繼早前在日本壽司郎因為舐豉油樽拍片放上網，而被警察拘捕之後。日本愛知縣警方今日（8日）亦拘捕了3名青年，被指在上月於名古屋榮地區的人氣壽司店「藏壽司」內，用手拿壽司再直接打開豉油樽飲豉油，最終他與另外兩名拍片的同行友人，被指強行阻礙商舖營業，遭愛知縣警方拘捕。捲入事件的「藏壽司」感謝警方的迅速行動。

3人被指在2月3日晚上8時45分左右，在榮地區的「藏壽司」分店，21歲的青年吉野凌雅先以手抓起在迴轉帶上的壽司吃下，然後再拿起豉油樽，將豉油直接飲下肚。而同行拍片的另外2名青年，即分別19歲的男友人及15歲的女友人，同樣被指造成商戶需要臨時清潔造成營業阻礙，而被拘捕。

兩拍片友人同被捕

這是自「壽司恐襲」於網上爆發後，第2宗遭到警方確認及拘捕的案件。而之前首宗在「壽司郎」發生的事件，涉事的青年不單所有個人訊息被網民公開放上網，更導致青年被迫退學以及家人受到網民的滋擾。而吉野被指無業，而且沒有固定居所，不過其身份亦同樣被網上公開。

「藏壽司」批評，有關影片影響了店舖與顧客的信任關係，批評有關行為是「犯罪」，同時亦希望不要再出現類似的模仿犯。而集團亦感謝愛知縣的警方迅速採取行動。