壽司恐襲︱拍飲豉油片被檢控少年電視自白　已難自由選擇職業

21歲的被捕青年吉野凌雅，在名古屋被控業務防礙，經過45日的拘留，上周五（21日）獲准以150萬日圓（約8.78萬港元）保釋，等候法庭宣判。吉野在離開警署後，接受電視台的訪問。吉野在電視訪問上，為自己的行為致歉。吉野之後在律師陪同下，將一封手寫的道歉信，送到他拍片的壽司店道歉。他解釋，拍片惹禍的原因，是自己生活比較隨意而引致，並透過電視訪問表示會打工償還有關的損失賠償。

早前日本多次發生食肆被食客拍片滋擾的事件，其中名古屋在上月拘捕了一名無業青年與其兩名朋友，該青年早前被送檢後，獲准保釋，日本東海電視台就為他進行追訪，了解這位青年的想法。青年在律師協助之下，到大阪一間協助釋囚回歸社會的企業工作。

受朋輩氣氛影響

吉野表示，自己以前會在大阪的青年人聚腳地留連，並在那裡與朋友們喝酒食煙。在涉事的影片上傳之前，吉野也與友人不時拍攝一些滋擾的影片，他表示：「一來是覺得很有趣，覺得就是拍下來，可能會得到人氣。本來就只是這樣想，但沒想到會變成這麼大件事。」吉野之後解釋，這可能受到朋輩的氣氛影響，因為周邊的朋友都覺得這些影片有趣，然而公眾卻覺得厭惡。吉野表示，在看到網民一片批評，他才驚覺自己可能被捕，並感到害怕。

吉野之後在律師陪同下，去到大阪一個協助釋囚重投社會的企業，並與一些店家商量，可否為他提供工作。律師指，有關社會企業一般是為釋囚服務，為候審的人士提供協助是特例。其中一間串燒店老闆就表示：「我想你沒想得那麼遠，但在事情沒冷卻之下，我想沒有餐廳願意請你，你的所作所為，令你自由選擇職業的權利已被剝奪。」

吉野最後表示，自己最初不過只是想借拍片獲得關注，也受到之前壽司郎事件影響。然而自己本來只想尋找樂子，但沒想到事情走向不如想像，之後以為只要拍片道歉可以了事，但沒得到接受。在警署內與不少警員談話後，才發現自己的問題是這麼大。而吉野亦表示自己已經反省有關的行為。電視台之後向壽司店希望了解對吉野的道歉信的回應，不過店以負責人不在而不作回答。而吉野的案件將在下月底裁決。