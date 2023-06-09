壽司恐襲︱高中生拍片舔豉油樽　遭索償377萬元

高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔豉油樽的影片，引發外界嘩然。受事件影響，壽司郎股價於日本股市暴插，市值蒸發近160億日圓(折合約9億港元)。經營壽司郎的公司向大阪地方法院針對少年提起訴訟，周四(8日)有消息披露，壽司郎要求該名高中生賠償6,700萬日圓(折合約377萬港元)。

事發於今年1月，有青年上載一段短片，一名金髮青年在岐阜市壽司郎岐阜正木店內，先拿起豉油樽，舔豉油的出口位，之後又拿起放在頂頭的茶杯，舔過一周後放回原位。然後青年在看過周圍之後，再用舔過的手指，把口水沾到迴轉帶上的壽司。影片在網瘋傳，並掀起外界撻伐，甚至對壽司郎衛生產生疑慮。導致壽司郎全國店鋪的客人大幅減少，同月30至31日，母公司的股價下跌近5%，短短1天蒸發160億日圓以上的經濟價值。