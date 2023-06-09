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2023-06-09 13:07:00

壽司恐襲︱高中生拍片舔豉油樽　遭索償377萬元

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高中生拍片舔豉油樽，日本壽司郎索償377萬元。(影片截圖)

高中生拍片舔豉油樽，日本壽司郎索償377萬元。(影片截圖)

高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔豉油樽的影片，引發外界嘩然。受事件影響，壽司郎股價於日本股市暴插，市值蒸發近160億日圓(折合約9億港元)。經營壽司郎的公司向大阪地方法院針對少年提起訴訟，周四(8)有消息披露，壽司郎要求該名高中生賠償6,700萬日圓(折合約377萬港元)

事發於今年1月，有青年上載一段短片，一名金髮青年在岐阜市壽司郎岐阜正木店內，先拿起豉油樽，舔豉油的出口位，之後又拿起放在頂頭的茶杯，舔過一周後放回原位。然後青年在看過周圍之後，再用舔過的手指，把口水沾到迴轉帶上的壽司。影片在網瘋傳，並掀起外界撻伐，甚至對壽司郎衛生產生疑慮。導致壽司郎全國店鋪的客人大幅減少，同月3031日，母公司的股價下跌近5%，短短1天蒸發160億日圓以上的經濟價值。

青年在看過周圍之後，再用舔過的手指，把口水沾到迴轉帶上的壽司。(影片截圖) 青年拿起放在頂頭的茶杯，舔過一周後放回原位。(影片截圖)

少年承認惡搞行為表現悔改冀撤訴訟

針對少年的行為，壽司郎提起訴訟，主張「這讓很多顧客對各店鋪的衛生管理產生了懷疑，也讓很多顧客感到非常不舒服和反感」要求賠償6,700萬日圓。根據訴訟記錄，少年承認惡搞行為並表現出悔改態度，希望駁回訴訟請求的意願，不過壽司郎認為其影響相當嚴重，問題無法置之不理。

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