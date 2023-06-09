壽司恐襲︱高中生拍片舔豉油樽　遭索償377萬元

高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔豉油樽的影片，引發外界嘩然。受事件影響，壽司郎股價於日本股市暴插，市值蒸發近160億日圓(折合約9億港元)。經營壽司郎的公司向大阪地方法院針對少年提起訴訟，周四(8日)有消息披露，壽司郎要求該名高中生賠償6,700萬日圓(折合約377萬港元)。
事發於今年1月，有青年上載一段短片，一名金髮青年在岐阜市壽司郎岐阜正木店內，先拿起豉油樽，舔豉油的出口位，之後又拿起放在頂頭的茶杯，舔過一周後放回原位。然後青年在看過周圍之後，再用舔過的手指，把口水沾到迴轉帶上的壽司。影片在網瘋傳，並掀起外界撻伐，甚至對壽司郎衛生產生疑慮。導致壽司郎全國店鋪的客人大幅減少，同月30至31日，母公司的股價下跌近5%，短短1天蒸發160億日圓以上的經濟價值。
少年承認惡搞行為表現悔改冀撤訴訟
針對少年的行為，壽司郎提起訴訟，主張「這讓很多顧客對各店鋪的衛生管理產生了懷疑，也讓很多顧客感到非常不舒服和反感」要求賠償6,700萬日圓。根據訴訟記錄，少年承認惡搞行為並表現出悔改態度，希望駁回訴訟請求的意願，不過壽司郎認為其影響相當嚴重，問題無法置之不理。
スシロー迷惑動画の少年を提訴 6700万円損賠請求。しょうゆボトルを入れ替えた費用、全国で客が激減したことで失われた利益や衛生管理の信用が損なわれた被害など。。。。。— 進撃のJapan (@roketdan2) June 8, 2023
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