壽司郎事件翻版？日男卡拉OK直接唧雪糕入口　涉案友人被捕稱「想要被炎上」

前陣子連鎖迴轉壽司店壽司郎遭人惡搞舔餐具，讓消費者人心惶惶。近期又傳出連鎖卡拉OK店也發生類似事件，一名21歲的大學生直接站在雪糕機前彎腰，把自己的嘴巴當作容器，將雪糕擠入口中，一旁的友人非但不制止還全程錄影上傳到網路上，如今涉案的3名人士已於7日被捕。

卡拉OK唱歌喝醉犯案

《朝日新聞》報道，這宗事件發生在2022年11月的卡拉OK連鎖店「卡拉OK招財貓」（カラオケまねきねこ）琦玉縣久喜分店，一名大學生與2名同學一起到該間卡拉OK唱歌後，因為喝酒產生醉意，居然在店內的雪糕機台前直接彎下腰，張開嘴巴將雪糕直接擠入口中，畫面相當噁心且不衛生。

將整個過程錄下來的大學生的朋友，還多次將影片上傳至Twitter等社交平台，有網友起底影片拍攝地點就是「卡拉OK招財貓」琦玉縣久喜分店，隨後店家湧入大量的投訴電話要求徹底清潔雪糕機，讓店家相當困擾。警方循線索找到3名涉案人，除了吃雪糕的大學生，另外一男一女則是參與拍攝和散播影片。

參與拍攝的2人承認犯案，並稱當時是喝醉酒後情緒高漲，「只是想要拍有趣的影片」、「想要被炎上」。7日，琦玉縣警方以「強行妨害營業」嫌疑將3人拘捕。

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