壽司郎再爆惡搞風波？活蜥蝪驚現醬油碟上 壽司郎擬告大學生

日本壽司郎去年被高中生「舔醬油樽」引發軒然大波，言猶在耳之察，今次輪到台灣的壽司郎，被大學生帶同守宮蜥蝪「鬧場」，公然把守宮放在醬油碟上拍照，令輿論嘩然。台灣壽司郎稱可能採取法律行動。
台媒日前報道，有網民瀏覽社交平台IG時，發現一名大學生在壽司郎用餐時，不單沒有依從不可帶寵物進店的規定，更把其守宮放在醬油碟上拍照，然後在IG發圖稱「壽司胖胖包」，令該網民直呼噁心，「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」隨即一呼百應，網民紛紛炮轟當事人做法「不衛生」、「超沒水準」，有人指守宮雖然可愛「但根本放錯地方」；有人則將之與早前日本壽司郎高中生舔醬油樽事件，相提並論。
壽司郎惡搞｜台灣壽司郎︰已經掌握該名消費者的相關資訊
台灣壽司郎透過律師回應事件，稱「該消費者之行為，已經引發餐飲衛生之疑慮，並且造成本公司聲譽受損」，強調台灣壽司郎所有分店已加強餐具之清潔消毒，確保用餐安全無虞，並稱可能採取法律行動，「已經掌握該名消費者的相關資訊，就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬將採取法律行動追究責任」。
壽司郎惡搞｜元智大學︰涉事學生已主動聯繫商家
台媒指，當事人在事件曝光後並沒有第一時間道歉，而是更改帳號名字及封鎖帳號。當事人被揭就讀於台灣的元智大學，大學回應稱校方重視學生品德及衛生安全教育，指該學生「已經了解相關事件造成商家不滿及社會大眾困惱，並於22日主動聯繫商家，討論如何處理後續事宜」。大學並稱，之後會對涉事學生「違反校規部分進行處置，並持續加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性」。
日本壽司郎事件｜高中生惡搞遭索償366萬 其後和解
日本壽司郎去年1月遭一名高中生惡搞，用舌頭舔豉油樽和茶杯，更用沾了口水的手指抹迴轉帶上的壽司，影片曝光後引起軒然大波，令民眾對壽司郎的食安失去信心，導致母公司股價一度大跌。壽司郎及後向少年入稟索償6,700萬日圓(約366萬港元)，雙方在7月31日就官司達成和解並撤回訴訟，但未有透露撤告原因及和解條件。