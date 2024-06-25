壽司郎再爆惡搞風波？活蜥蝪驚現醬油碟上 壽司郎擬告大學生

日本壽司郎去年被高中生「舔醬油樽」引發軒然大波，言猶在耳之察，今次輪到台灣的壽司郎，被大學生帶同守宮蜥蝪「鬧場」，公然把守宮放在醬油碟上拍照，令輿論嘩然。台灣壽司郎稱可能採取法律行動。

台媒日前報道，有網民瀏覽社交平台IG時，發現一名大學生在壽司郎用餐時，不單沒有依從不可帶寵物進店的規定，更把其守宮放在醬油碟上拍照，然後在IG發圖稱「壽司胖胖包」，令該網民直呼噁心，「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」隨即一呼百應，網民紛紛炮轟當事人做法「不衛生」、「超沒水準」，有人指守宮雖然可愛「但根本放錯地方」；有人則將之與早前日本壽司郎高中生舔醬油樽事件，相提並論。