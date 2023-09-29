壽司郎日本3分店推「超大熒幕」模擬迴轉 防惡搞重演

壽司郎決定在桌前擺放1.5米的大熒幕，模擬壽司「迴轉」，希望透過科技平衡衞生與傳統的用餐方式。(網上圖片)

日本知名迴轉壽司店「壽司郎」今年1月遭一名高中生惡搞，影片曝光後引起軒然大波，令民眾對壽司郎的食安失去信心，致公司股價形象大跌。壽司郎為防範事件重演，放棄使用迴轉輸送軌道、改由店員送餐，但失去了迴轉壽司的樂趣。不過，壽司郎決定在桌前擺放1.5米的大熒幕，模擬壽司「迴轉」，希望透過科技平衡衛生與傳統的用餐方式。

壽司郎於周三（27日）起在東京新宿西口店及大阪江坂店試行這項新措施，並預計10月開始在名古屋白燒山分店引進相關服務。

社長稱民眾疫後更注重衛生

壽司郎社長新居耕平表示，民眾在新冠疫情後變得更加注重衛生，適逢壽司郎創立40周年，因此決定引入電子熒幕。

有別於以往小尺寸熒幕，該三間分店在每張桌前的壽司軌道上方設置約1.5米長、0.5米寬的大型電子熒幕，不同類型的壽司及店內供應食品會在熒幕中輪流移動播放，模擬原本輸送帶模樣，顧客以觸碰熒幕的方式點餐，壽司會透過下方的軌道進行送餐。每張桌都有自己專用運輸帶從主要運輸帶分流出來，減低運送壽司被惡搞的風險。