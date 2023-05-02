夏威夷上空發現不明高空氣球　國防部暫不採取行動

美國夏威夷附近上空發現不明高空氣球，但軍方評估認為暫時毋須擊落。美國國防部和聯邦航空總署於上周發現這個氣球，在大約1.1萬公尺上空飄浮，未有經過敏感地點，亦沒有對地面或民航安全構成威脅，暫時不會採取任何行動。

綜合報道，日前有報道引述3名美國官員報道，美軍近日於夏威夷海岸附近高空發現1個高空氣球，尚不清楚氣球的用途或屬於誰。國防部發言人於周一(1 日)發表聲明，指美軍在上周五(4月28日)發現這個氣球進入夏威夷海岸附近的美國領空，漂浮高度約1.1萬公尺上空，沒有經過國防基礎建設或其他美國政府敏感地區，目前尚不清楚氣球屬於哪裡，亦沒有對地面或民航安全構成威脅，因此國防部長奧斯汀同意軍方的建議，暫時不採取任何行動。有關氣球目前已經離開夏威夷上空和美國水域範圍。