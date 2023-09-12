夏威夷僧海豹75cm「鰻魚鼻涕」成潮流！研究人員列3大可能性

科學家在2018年發現年輕的夏威夷僧海豹有「鰻魚插鼻孔」習慣，趕緊把鰻魚移除，沒想到這個行為卻不斷地發生，不過海豹似乎沒受到影響，依然自在跑跑跳跳。研究人員列出3大「鰻魚鼻涕」可能性，其中一個可能性是覺得是潮流及有型。

事實上，夏威夷僧海豹是唯一全年生活在熱帶海域的海豹，也是海洋學家們致力保育的瀕危物種。NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）由2018年發現夏威夷僧海豹「鰻魚插鼻孔」的行為，讓科學家們百思不得其解。儘管海豹調皮相當有趣，科學家還是很擔心海豹的鼻子會細菌感染，於是把那條約75cm的鰻魚拔出來。沒想到「鰻魚鼻涕」現象逐年月增，尤其最常發生在「年輕的海豹」身上。

研究人員對這種情況有兩種猜想。一種是當夏威夷僧海豹將鼻子伸進珊瑚礁的裂隙或伸進岩石和沙子中覓食時，鰻魚可能試圖自衛或逃跑時被卡住。另一可能性是海豹或許吞下了鰻魚，在反芻的時候把鰻魚卡在了鼻腔。不過，也有海洋學家指出，年輕海豹覺得這種行為很潮、很酷，就會接連模仿的效應。