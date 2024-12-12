夏威夷女子離奇失蹤3周平安尋獲　父親卻傷心過度輕生(有片)

一名住在夏威夷的女子漢娜小林 (Hannah Kobayashi) 幾周前由洛杉磯機場轉機時失蹤，她的家人焦急尋找，相當擔心她的安危，其父甚至因過度傷心而走上絕路。然而12月11日，女子家人突然發文表示，她已安全回到美國，目前安然無恙。 上月8日，30歲的漢娜小林 (Hannah Kobayashi) 原本預計由洛杉磯機場轉機到紐約，但她到了機場後，卻沒有登機，沒有原因下失蹤。

漢娜的家人擔心她是遭人綁架或是脅迫，於是報警。警方在調查後，發現漢娜從洛杉磯機場離開後停留了幾天，與一名身份不明的男子共處九個小時。最終漢娜在12月11日買了機票前往墨西哥，接著就下落不明，警方在12月15日正式宣布她失蹤。 失蹤前曾透露想脫離現代科技 經過3周的搜索後，洛杉磯警方在本月2日稱，未發現任何證據表明漢娜被綁架或是任何刑事案件的受害者，她也不是任何犯罪活動的疑犯，將這案件列為「自願失蹤」。警方補充，在離開毛伊島之前，調查人員發現小林漢娜曾表達過脫離現代科技的願望。

在尋找漢娜的過程悲劇發生，她的父親賴恩小林(Ryan Kobayashi)在女兒失蹤後就從夏威夷飛到洛杉磯一起尋找女兒下落，11月24日，他被發現在機場附近輕生身亡。漢娜的姨姨稱，女兒的失蹤使賴恩小林心碎。 聲明指漢娜安全 而這離奇的失蹤案在12月12日劃下句號。小林家的律師在X平台上發表聲明稱已找到漢娜，安然無恙。聲明中漢娜的家人表示：「漢娜被發現安全後，我們感到無比欣慰和感激。過去的一個月對我們的家人來說是難以想像的磨難，我們懇請大家尊重我們的隱私，因為我們需要花時間來治愈和處理我們所經歷的一切。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章