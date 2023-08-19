夏威夷山火丨毛伊島供水公司曾請求「抽溪水救火」　卻遭官員延誤數小時

記者陳怡伶／綜合報道
美國夏威夷山火已導致110人罹難，據《CNN》取得的信件顯示，火災發生後，當地管理供水的「西毛伊島土地公司」（West Maui Land Company）曾請求調動更多水資源來撲滅火勢，卻遭到夏威夷水資源管理委員會推遲。
供水公司職員撤離後才獲批准
這場山火從8日發生至今，已造成至少110人死亡。然而，隨着愈來愈多資訊浮上檯面，顯示這場世紀山火似乎不僅僅只是天災。根據《CNN》報道，西毛伊島土地公司的人員特雷布爾（Glenn Tremble），10日在寫給夏威夷水資源管理委員會（CWRM） 副主席的信件中抱怨道，委員會未能迅速批准其公司抽取溪水到附近水庫的請求。
CWRM告訴特雷布爾，西毛伊島土地公司必須先了解這個舉動對於下游用戶的影響。火災發生後，夏威夷州政府官員宣布，他們正在調查這場造成災難的應急反應，目前尚無法確定若當時迅速批准這項請求，是否會有助於拉海納小鎮（Lahaina）的消防工作。
特雷布爾在信中指出，他的請求經過好幾個小時才獲得批准。好不容易得到批准，但當時公司的供水系統經理為了疏散他的家人早已離開，且其他員工也連繫不上。
特雷布爾稱，他在8日大火席捲拉海納時就提出了這項請求，他與同事卻只能眼睜睜看着火勢蔓延，幫不上任何忙，「我們焦急等待早晨到來，因為我們知道，如果我們的請求立刻被批准，可以為消防部門提供更多水」。不過據特雷布爾表示，他公司的系統並未與該地區提供消防栓的系統連接。
CWRM主席當天稍晚才回覆，他們大致批准特雷布爾的要求，包括填滿水庫及在火災緊急狀況下放寬當地規定，特雷布爾隨後也回信感謝主席及時回應。
州長：毛伊島多年來有水資源衝突
夏威夷州州長格林（Josh Green）在記者會上，被問及消防員沒有足夠的水來滅火的說法時表示，「大家需要了解到，毛伊島多年來一直存在着水資源衝突」。西毛伊島土地公司與CWRM過去也曾發生過爭執，CWRM在2022年曾以抽取過量溪水為由，提議對西毛伊島土地公司的子公司Olowalu Water開罰47萬美元（約368萬元港幣），不過雙方最終達成協議，Olowalu Water以改善社區供水系統的條件取代罰金。
負責監督該委員會的國土與自然資源部門日前將特雷布爾該封信件的收件人曼努埃爾（M. Kaleo Manuel）調職，但表示「這次的調職不代表曼努埃爾做錯了什麼」，而是為使CWRM及該部門專注於必要工作，幫助人民從山火摧殘中恢復過來。
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