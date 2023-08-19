夏威夷山火丨毛伊島供水公司曾請求「抽溪水救火」　卻遭官員延誤數小時

美國夏威夷山火已導致110人罹難，據《CNN》取得的信件顯示，火災發生後，當地管理供水的「西毛伊島土地公司」（West Maui Land Company）曾請求調動更多水資源來撲滅火勢，卻遭到夏威夷水資源管理委員會推遲。

供水公司職員撤離後才獲批准

這場山火從8日發生至今，已造成至少110人死亡。然而，隨着愈來愈多資訊浮上檯面，顯示這場世紀山火似乎不僅僅只是天災。根據《CNN》報道，西毛伊島土地公司的人員特雷布爾（Glenn Tremble），10日在寫給夏威夷水資源管理委員會（CWRM） 副主席的信件中抱怨道，委員會未能迅速批准其公司抽取溪水到附近水庫的請求。

CWRM告訴特雷布爾，西毛伊島土地公司必須先了解這個舉動對於下游用戶的影響。火災發生後，夏威夷州政府官員宣布，他們正在調查這場造成災難的應急反應，目前尚無法確定若當時迅速批准這項請求，是否會有助於拉海納小鎮（Lahaina）的消防工作。

特雷布爾在信中指出，他的請求經過好幾個小時才獲得批准。好不容易得到批准，但當時公司的供水系統經理為了疏散他的家人早已離開，且其他員工也連繫不上。

特雷布爾稱，他在8日大火席捲拉海納時就提出了這項請求，他與同事卻只能眼睜睜看着火勢蔓延，幫不上任何忙，「我們焦急等待早晨到來，因為我們知道，如果我們的請求立刻被批准，可以為消防部門提供更多水」。不過據特雷布爾表示，他公司的系統並未與該地區提供消防栓的系統連接。

CWRM主席當天稍晚才回覆，他們大致批准特雷布爾的要求，包括填滿水庫及在火災緊急狀況下放寬當地規定，特雷布爾隨後也回信感謝主席及時回應。