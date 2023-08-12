夏威夷山火倖存者憶述逃難過程　人父跳海前致電女兒道別　新婚夫妻穿禮服睡沙發

記者彭巧蓁／綜合報道 夏威夷山火傷亡慘重，當地時間11日，當局證實罹難者再增加12人，使得死亡人數上升至67人。當地消防隊仍在繼續撲滅大火，但火勢尚未完全得到控制。 與此同時，拉海納的居民首次被允許返回家園以評估損失。

爆炸聲尖叫聲不絕 躲車中致電家人道別 夏威夷西岸8日爆發山火，尤其是度假勝地拉海納首當其衝，火勢蔓延得相當迅速，因此所有人突然都陷入了火海之中，被迫急緊逃離。 倖存者邁克·西奇諾 （Mike Cicchino）事後回想過程仍然餘悸猶存。他表示當時他和妻子躲在車子的後座，外面全都是火焰和令人窒息的黑煙，人們一邊跑一邊尖叫，爆炸聲震耳欲聾。以為死期將至的他打電話給家人，他告訴女兒：「我愛妳，妳知道我會一直在妳身邊。」 之後他們決定放手一博，在火海裡開着車15分鐘，至到遇到路障才棄車步行，然而火焰越來越近，西奇諾夫婦逼不得已只好跳入海中求生，大約6小時後才幸運獲救。

聞警報偕弟徹夜狂奔 31歲的廚師馬龍·瓦斯奎茲（Marlon Vasquez）則表示，當他聽到警報聲時，只剩下逃跑的時間了。他趕緊找到弟弟，拉着他一起逃。「火幾乎就在我們頭頂上，我們整晚都在跑。」兄弟倆沿着海岸奔跑，直到遇到一名好心人將他們載到避難所，在那裡他們與另外大約200人一起來到了體育館。

新婚夜遇當地歷來最嚴重山火 而新婚夫妻辛迪和鮑勃·柯勒（Cindy and Bob Curler）則經歷了難以想像的新婚之夜。在舉行完儀式後，由於山火已吞噬了整個城鎮，他們無法回到拉海納酒店，他們的司機被迫將他們帶到他停放豪華轎車的車庫。這對新婚夫婦就穿着禮服共用一張沙發渡過艱難的一晚。直到早上，當他們看到拉海納被毀的照片，才意識到自己有多麼幸運。 由於颶風朵拉（Dora）的強風助長火勢，使得夏威夷山火蔓延速度驚人，有居民就表示許多人都跳入海中求生，直到現在海邊都還漂浮着許多遺體。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章