夏威夷山火增至53人死亡　拜登宣布重大災難(有片)

美國夏威夷毛伊島山火持續，死亡人數增至53人，另外有多人燒傷或吸入濃煙不適。總統拜登宣布山火為重大災難，令聯邦投入一切人力、物力，全力支援救災和善後。

今次夏威夷山火是美國近5年來傷亡最嚴重的山火，逾270幢建築受損或破壞，重災區夏威夷第二大島茂宜島已有過萬人撤離，今日會有多1.4萬人離開。當地近日天氣異常乾旱，加上颶風「多拉」外圍強風影響，火勢迅速蔓延，山火規模前所未有。茂宜島著名古鎮拉海納受重創，幾乎變成廢墟。夏威夷州長格林(Josh Green)接受傳媒訪問時指，約1,700間房屋在山火中燒毀，估計死亡人數將顯著上升，可能超越1960年造成61人死亡的海嘯。