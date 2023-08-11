夏威夷山火增至53人死亡　拜登宣布重大災難(有片)

美國夏威夷毛伊島山火持續，死亡人數增至53人，另外有多人燒傷或吸入濃煙不適。總統拜登宣布山火為重大災難，令聯邦投入一切人力、物力，全力支援救災和善後。
今次夏威夷山火是美國近5年來傷亡最嚴重的山火，逾270幢建築受損或破壞，重災區夏威夷第二大島茂宜島已有過萬人撤離，今日會有多1.4萬人離開。當地近日天氣異常乾旱，加上颶風「多拉」外圍強風影響，火勢迅速蔓延，山火規模前所未有。茂宜島著名古鎮拉海納受重創，幾乎變成廢墟。夏威夷州長格林(Josh Green)接受傳媒訪問時指，約1,700間房屋在山火中燒毀，估計死亡人數將顯著上升，可能超越1960年造成61人死亡的海嘯。
夏威夷山火｜拜登下令提供聯邦資金救災
拜登宣布夏威夷山火為重大災難，下令提供聯邦資金救災，用於興建臨時房屋、協助居民重建等。拜登在猶他州出席活動時指，當局正盡快撲滅山火，疏散居民與遊客，強調聯邦政府不只為夏威夷人民祈禱，亦會盡量提供資源。白宮指，拜登致電格林，對山火奪去人命和土地財產表達深切哀悼。
Apocalypse: Maui, Hawaii.pic.twitter.com/UELCEXjIWL— Simon Ateba (@simonateba) August 10, 2023