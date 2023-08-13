夏威夷山火增至80死約千人失聯　居民倉皇逃生被迫「見死不救」(有片慎入)

根據美國霍士新聞（Fox News）報道，截至12日下午8時42分為止，目前夏威夷確認死亡人數來到80人，約有1千人失聯。由於多數通訊設備中斷，所以造成群眾無法聯繫，才會有「1千人失聯」，但是也不能保持太樂觀的心情去看待，因為初判死亡人數恐怕還會再上升，另外可能真的有上百人失蹤。

海上浮出不少遺體

一段影片就記錄下一群男子開車穿梭在火焰之中逃生的驚險鏡頭，只見車窗外道路兩旁都已陷入熊熊火海，車子緩慢地前進，沿途不斷聽到男子發出驚叫「我的天啊！」突然畫面拍到倒地婦女，車內一名男子說「有人倒在那！」而另一名男子回答：「走吧！我們無能為力。」

事後網友看到影片後，紛紛留言發表自己的看法。一些人認為影片中的人把這名婦女留在街上是正確的做法，而另一些人則表示他們應該救她。

BBC報導指出，不少民眾為了逃生，紛紛跳進海裡，海上已經浮出不少遺體。甚至有民眾表示當下他帶着家人被迫跳海，但是地面上滿是大火，爆炸又不斷，空氣瀰漫著噁心化學味，讓人難以呼吸，全家7口只能跳海保命。甚至抱在懷中的孩子差點被海浪沖走，回想當時真的是「膽戰驚心」。

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