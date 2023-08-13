夏威夷山火增至89死　拉海納8成化焦土　逾175年歷史天主教堂逃過一劫

記者彭巧蓁／綜合報道
夏威夷毛伊島的野火已造成89人喪生，拉海納鎮更是幾乎燒掉80%的範圍，但一座歷史悠久的天主教堂竟在這場災難之下毫髮無傷，令人不敢置信。
「就像被一顆炸彈炸過」
本月8日，一場無情野火席捲了歷史悠久的拉海納小鎮，在夏威夷群島成為美國領土之前，拉海納曾是夏威夷王國的首都。火災後的照片顯示，拉海納幾乎被夷為平地，許多歷史建築付之一炬，大火甚至燒焦了鎮上巨大的榕樹。
夏威夷州州長葛林（Josh Green）在視察災情後在記者會上表示：「毫無疑問，拉海納現在就像被一顆炸彈炸過。」然而，有一棟建築似乎在大火中倖存下來。根據少數能夠回到拉海納的居民發布的照片和影片，瑪麗亞·拉納基拉天主教堂（The Maria Lanakila Catholic Church）仍然毫髮未傷地矗立着。
夏威夷語意思為「勝利女神」
瑪麗亞·拉納基拉天主教堂的歷史可回溯到1846年，當時第一批天主教傳教士抵達毛伊島。瑪麗亞·拉納基拉是夏威夷語，意思為「勝利女神」。但不是所有的教堂都這麼幸運，今年5月才剛慶祝成立200年的懷奧拉教堂（Waiola Church）就難逃被大火吞噬的命運，已成一片焦土。
當地官員警告說，毛伊島的大火仍在燃燒。消防隊長文圖拉 (Bradford Ventura) 表示，目前火勢仍未完全被控制，仍有零星小火，有鑑於天氣狀況，不能排除再度引發大火的可能性。
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