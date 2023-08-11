夏威夷山火波及一眾美國名人　奧巴馬心痛故鄉化焦土：看到那些照片實在很難過

記者彭巧蓁／綜合報道

夏威夷毛伊島的山火延燒，幾乎將著名的度假勝地拉海納（Lahaina）燒成廢墟。而除了當地居民外，許多名人在夏威夷都有置產，也成了此次的受災戶。

「對毛伊島來說是毀滅性的時刻」

拉海納是一個深受海外遊客喜愛且歷史悠久的小村莊，人口約1萬2千人。英國搖滾歌手米克·佛利特伍德（Mick Fleetwood）在此地就擁有一間同名餐廳，大火發生後，他也在Facebook上發文：「這對毛伊島來說是毀滅性的時刻，許多人正在遭受難以想像的損失。我們的佛利伍餐廳已經燒毁，雖然心碎，但現在的首要任務是確保我們親愛的員工和團隊成員的安全。」

59歲的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也在勒彼魯斯灣（Le Perouse Bay）附近買下佔地14 英畝的莊園，周圍是數千英畝的休眠熔岩地。所幸該地區位於西南部，災情似乎不像其他地區那麼嚴重。