夏威夷山火波及一眾美國名人　奧巴馬心痛故鄉化焦土：看到那些照片實在很難過

記者彭巧蓁／綜合報道
夏威夷毛伊島的山火延燒，幾乎將著名的度假勝地拉海納（Lahaina）燒成廢墟。而除了當地居民外，許多名人在夏威夷都有置產，也成了此次的受災戶。
「對毛伊島來說是毀滅性的時刻」
拉海納是一個深受海外遊客喜愛且歷史悠久的小村莊，人口約1萬2千人。英國搖滾歌手米克·佛利特伍德（Mick Fleetwood）在此地就擁有一間同名餐廳，大火發生後，他也在Facebook上發文：「這對毛伊島來說是毀滅性的時刻，許多人正在遭受難以想像的損失。我們的佛利伍餐廳已經燒毁，雖然心碎，但現在的首要任務是確保我們親愛的員工和團隊成員的安全。」
59歲的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也在勒彼魯斯灣（Le Perouse Bay）附近買下佔地14 英畝的莊園，周圍是數千英畝的休眠熔岩地。所幸該地區位於西南部，災情似乎不像其他地區那麼嚴重。
奇連伊士活是毛伊島長期居民
而美國主持天后奧花雲費（Oprah Winfrey）毛伊島生活了15年，她在那裡擁有多處房產。今年2月，她才斥資660萬美元（約5158萬港元）買下庫拉 （Kula）870英畝的土地，庫拉是毛伊島中部的一個地區，夾在南毛伊島和此次的內陸野火之間。據當地消防局表示，庫拉至少有2間房屋被毀，約有80人被疏散。
資深藝人奇連伊士活 (Clint Eastwood) 是毛伊島的另一位知名長期居民，據悉自70年代末以來，他固定會到卡帕魯亞（Kapalua）度假，該地位於西北海岸，距離拉海納不到16公里。
出生於夏威夷檀香山的美國前總統奧巴馬也在社交平台上表示，對故鄉的山火破壞深表哀痛：「看到那些照片實在很難過，這個地方對我們很多人來說都很特別，（內子）米雪兒和我與每一位因大火失去親人或是遭逢巨變的人們同在。」
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