夏威夷山火至少36死　歷史名勝拉海納被毀（更新）

美國的旅遊聖地夏威夷，近期因為颶風而引發嚴重山火，當地議員表示，毛伊島上的觀光勝地拉海納幾乎被完全焚毀。而直到周三（9日）當地有至少36人死亡。

夏威夷州的參議員Brian Schatz在社交媒體指，毛伊島的觀光勝地拉海納幾乎被完全燒毀。他指，毛伊島上的醫療系統，接收了大量被燒傷以及吸入大量濃煙的病人，令醫療系統不勝負荷。Brian Schatz表示：「消防員仍在嘗試將火警控制，而我們的拯救人員仍在進行搜救。」

在周三有報道指，一些人因為火勢蔓延得太快，而選擇跳入海中避難。美國的海岸防衛隊表示，他們從水中拯救數十人。毛伊島的市長就表示，島上的大量住居以至商業建築已被完全摧毀。在其中一個有1.2萬人的小鎮，有居民透露鎮上碼頭的全部小艇都起火。他指情況就好像戰爭電影一樣。當地官員表示，目前很難評估毛伊島的破壞情況，並警告死亡人數會繼續上升。而當地有約2,100人流離失所。