夏威夷山火至少36死　歷史名勝拉海納被毀（更新）

美國的旅遊聖地夏威夷，近期因為颶風而引發嚴重山火，當地議員表示，毛伊島上的觀光勝地拉海納幾乎被完全焚毀。而直到周三（9日）當地有至少36人死亡。
夏威夷州的參議員Brian Schatz在社交媒體指，毛伊島的觀光勝地拉海納幾乎被完全燒毀。他指，毛伊島上的醫療系統，接收了大量被燒傷以及吸入大量濃煙的病人，令醫療系統不勝負荷。Brian Schatz表示：「消防員仍在嘗試將火警控制，而我們的拯救人員仍在進行搜救。」
在周三有報道指，一些人因為火勢蔓延得太快，而選擇跳入海中避難。美國的海岸防衛隊表示，他們從水中拯救數十人。毛伊島的市長就表示，島上的大量住居以至商業建築已被完全摧毀。在其中一個有1.2萬人的小鎮，有居民透露鎮上碼頭的全部小艇都起火。他指情況就好像戰爭電影一樣。當地官員表示，目前很難評估毛伊島的破壞情況，並警告死亡人數會繼續上升。而當地有約2,100人流離失所。
颶風迫近加劇蔓延
有親戚居於拉海納的人，表示自己的家人仍然失蹤：「我還不知道我的弟弟在那，也不知道我後父在那裡。所有我認識在拉海納的人，他們的家都被燒毀了。」媒體報道，毛伊島西部的緊急服務在周三中斷，數以千計住戶沒有電力供應，當地的手機服務亦因為火警中斷。官員指島上至少有3處大規模的火災仍未受控。
美國國家氣象局指，火勢受到颶風多拉迫近影響而蔓延。該颶風帶來時速97公里的陣風，加上濕度低，大火亦有在夏威夷多處發生。總統拜登（Joe Biden）就聲明表示，美國聯邦政府會為夏威夷提供協助，包括撲滅山火及救援工作。美國的運輸部門已協助撤離在毛伊島上約4,000名遊客。
毛伊島上的拉海納是夏威夷王國的前首府，早在18世紀已經是夏威夷的中心，而當地之後更被美國納入為國家歷史名勝，擁有不少有關夏威夷王國的歷史建築。