夏威夷山火｜「你一直在電視上看到的那個」　拜登談災情卻疑忘記毛伊島名字

記者彭巧蓁／綜合報道

夏威夷毛伊島（Maui）8日發生該州有史以來最嚴重山火，美國總統拜登終於在15日對外發表看法，並透露已準備前往勘災。只是他先前被拍到在海灘悠閒散步，在演說時還一度說不出毛伊島，遭批根本漠不關心。

丟下一句「不予置評」遭砲轟

夏威夷山火到目前為止已造成110人喪生，是夏威夷死亡人數最多的天災，超過了1960年海嘯時的61人，隨着救援工作的進行，未來罹難者人數還恐將翻倍。就在全世界都在關注夏威夷時，身為美國總統的拜登卻被拍到在海灘悠閒散步，甚至在記者問到火災時丟下一句「不予置評」，慘遭輿論砲轟。

而根據《紐約郵報》（New York Post）等媒體報道，15日，拜登在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）演講時，終於主動提及夏威夷山火。他描述了聯邦政府在這場悲劇期間是如何支援救災，包括聯邦緊急事務管理局向受害者一次性派發每戶700美元現金應急（約5,478港元）等。