夏威夷山火｜「你一直在電視上看到的那個」　拜登談災情卻疑忘記毛伊島名字

記者彭巧蓁／綜合報道
夏威夷毛伊島（Maui）8日發生該州有史以來最嚴重山火，美國總統拜登終於在15日對外發表看法，並透露已準備前往勘災。只是他先前被拍到在海灘悠閒散步，在演說時還一度說不出毛伊島，遭批根本漠不關心。
丟下一句「不予置評」遭砲轟
夏威夷山火到目前為止已造成110人喪生，是夏威夷死亡人數最多的天災，超過了1960年海嘯時的61人，隨着救援工作的進行，未來罹難者人數還恐將翻倍。就在全世界都在關注夏威夷時，身為美國總統的拜登卻被拍到在海灘悠閒散步，甚至在記者問到火災時丟下一句「不予置評」，慘遭輿論砲轟。
而根據《紐約郵報》（New York Post）等媒體報道，15日，拜登在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）演講時，終於主動提及夏威夷山火。他描述了聯邦政府在這場悲劇期間是如何支援救災，包括聯邦緊急事務管理局向受害者一次性派發每戶700美元現金應急（約5,478港元）等。
打算前往毛伊島勘察受損情況
拜登表示，他打算前往毛伊島勘察受損情況，但目前還不確定日期：「我和我的妻子吉兒（Jill Biden）將盡快前往夏威夷，這是我一直在和州長談論的事情。不過我不想造成妨礙，我去過太多的災區了，我想去確保他們得到了需要的一切，並希望我們不會破壞正在進行的恢復工作。」
儘管如此，拜登在演說中似乎一度說不出毛伊島，將其稱之為「你一直在電視上看到的那個」。
而白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）就夏威夷野火為拜登辯護時，居然把夏威夷兩位民主黨美國參議員的名字給弄錯，也被說根本是提油救火。
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