夏威夷山火｜周圍建築物燒毀「紅頂屋」竟無事　屋主：剛裝修原意防白蟻變「防火」

夏威夷山火導致毛伊島城市拉海納變成一片頹垣敗瓦，但在岸邊的一間紅頂獨立屋卻在周圍建築物燒成炭時，它卻絲毫無損，被外界稱為「神奇房屋」。屋主Dora Atwater Millikin受訪稱，最近一次不經意的小裝修，卻保住了400萬美元(約3,120萬港元)房子。她指出，該屋並無採用防火物料，「那是100%的木屋，並不具防火或其他功能」。但他們於裝修時，將瀝青屋頂改為鋼製屋頂，或因此沒有那麼易燃。另一無心之舉是該房屋周圍都沒有樹木，因他們為防範白蟻，故將屋旁的樹和植物斬掉清除，此舉阻截了火勢波及房屋。

夏威夷山火｜著火木板周圍飛點燃瀝青屋頂 Atwater Millikin說，所有改動從沒有想過用來防火，但卻讓房子在大火中完好無缺。她指著火木板被大風吹到空中飄浮，「它們會擊中其他人的屋頂，若是瀝青屋頂會燒著。就算沒有碰到屋頂，它們掉在路上都會燒著房屋周圍的樹木葉子」。屋頂是令屋子無著火主因，因其面積大，火種容易停留在上面。Atwater Millikin在山火發生時，剛好與丈夫到了麻省探望親友，他們住在毛伊島近10年，並於3年前購下那房屋。在山火翌日，當局通知夫婦兩人的房子無事，自此他們的房子被稱為「神奇房屋」。至上周六，這場山火的死亡人數增至114人，約1,000人仍失蹤。官員預計死亡人數或達500人左右。